Jeg liker umiddelbart det jeg hører i åpningssporet «Ras Mohammad». Det låter som om en gjenglemt The Beatles-stubb har blitt brakt inn i en storslått elektronisk verden og gitt nytt liv på Nils Petter Molværs premisser.

Den norske trompetisten har tatt enda et steg inn i sitt eget univers med albumet Buoyancy og står nå og glitrer på den internasjonale scenen. Alle artister kommer imidlertid fra et sted. Molvær fikk sitt gjennombrudd som medlem av Masqualero på midten av 80-tallet.

Han tilhørte en generasjon som fikk fargene sine fra Miles Davis, men mannen fra Sula utviklet en symbiose av jazz og elektronisk musikk som stod mer i gjeld til Brian Eno og Jon Hassell og deres «fourth world»-idéer. I dag er Nils Petter Molvær selv en stilfornyer.

En touch av americana

Etter den enorme internasjonale suksessen med albumet Khmer (1997) har han dyrket frem essensielle uttrykk innenfor det store feltet han hører hjemme i.

I likhet med Miles har Molvær omgitt seg med gitarister, men i motsetning til læremesteren, har nordmannen gitt gitaristene sine anledning til å prege selve musikken, innenfor klare rammer. Eivind Aarseth, Stian Westerhus og Geir Sundstøl har satt egne fortegn i det vi har hørt.

Sistnevnte satte spor på Switch (2014), men han er lenger fremme på Buoyancy og gir albumet et touch av americana med bruk av steelgitar og banjo. Det gir et kledelig snitt til musikken og kommer i passe store porsjoner.

Nå er det også sånn at Molvær lar tradisjoner fra mange steder i verden få kikke inn. Det mesterlige ligger i hvordan disse forskjellige fotavtrykkene får forme trompetistens sti. Hør «Puri Jati»! Der går du gjennom Molværs verden.

De er en hel kvartett

Så skal vi ikke glemme at det vi hører, er skapt av en kvartett. Bassist Jo Berger Myhre og trommeslager Erland Dahlen som i likhet med de to andre, trakterer flere instrumenter, er helt sentrale for lydbildene som skapes.

De kan kontrastere trompetistens lange linjer eller skape oppdrift under gitaristens plukk. Ja, de kan la være å spille og således utvide de gode rommene i musikken. Det er dessuten slik at alle bandmedlemmene er oppført som komponister.

Et album som en roman

Buoyancy er et album med mye melodiøs eleganse, og det er særdeles godt å høre hvordan bandet styrer unna det sleipe og motstandsløse, hvordan instrumentene skyves inn og ut av fokus.

Det låter stramt og åpent til samme tid, og den store variasjonen av lyd er en annen god kvalitet. «Amed» svulmer massivt, mens «Martoli Bridge» er skjør som strå. På sistnevnte forteller Molværs trompettone en sår og kort fortelling.

Buoyancy tar albumformatet i forsvar. De ti låtene fungerer som kapitler i en roman. Du må gjennom alle for å oppleve en helhet som er større enn summen av delene. Jeg kan ikke si jeg har hørt Nils Petter Molvær bedre enn med denne kvartetten.

Han er ikke fremme, men han har nådd målområdet sammen med sine. Buoyancy er tuftet på modenhet, levd liv og levende musikalsk tilstedeværelse. Det er en seier i seg selv.