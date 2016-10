1 2 3 4 5 6 Stein Torleif Bjella

Det er slettes ikke verst gjort å oppnå suksess med neddempet visesang på norsk i vår tid. Selv om sjangeren har hatt en aldri så liten mainstreamrenessanse, er det mange om beinet, og vanskelig å nå opp. Her er det talent som er nøkkelen, og det har åpenbart Stein Torleif Bjella.

Enesteående historieforteller

Med melankolsk tekstmateriale og enkle arrangementer har han siden debuten i 2009 trukket lyttere til seg, og etablert seg som en enestående historieforteller med en særegen stemme.

De tre foregående, svært kritikerroste albumene dannet en slags trilogi, og nå, tre år siden sist, er det altså på tide å bevege seg videre – Bjella er hjemme i Ål, med en ny hverdag og nye observasjoner.

Stemningsfull

Gode liv er en stemningsfull skive, både musikalsk og tekstmessig. På åpnende «Du tok feil» blandes et mørkt og slentrende lydlandskap med et mellommenneskelig oppgjør – en tidligere forelskelse som aldri besvarte følelsene, tross mengden av likheter mellom dem.

Her blandes ærlige observasjoner med en humoristisk brodd, i kjent stil for den nå godt etablerte artisten. «Alt rundt er det samma» er mer ettertenksom, der den beskriver et annet nært forhold, og hvordan følelser er komplisert både i by og bygd. Det hele er satt til en svært fengende melodi, som slekter på 60-tallets elektriske folk.

Flytende lydbilde

Her finnes visesang, americana, blues og pop i skjønn forening. Det hele er nært, men atmosfærisk. Lytteren befinner seg i et flytende lydbilde, hvor musikerne gir god plass til hverandre uten å gi slipp på en viss intimitet, og med Bjellas vokal lagt veldig passende i miksen.

Selv om historiene står i sentrum, er det mye å henge seg fast ved musikalsk også. Skjelvende saksofonsoloer, en leken rytmeseksjon, stakkato gitar; det er en dyktig gjeng som er samlet her, og de bygger sirlige fundament som de avslappet utforsker og varierer.

Kakafoni av følelser

En favoritt rent musikalsk er «Blomen», en nedstrippet og catchy låt som glir pent. Her virker produksjonen åpen, med gitarer og avmålt synth drivende fritt fra alle kanter, før det hele ender i råe utblåsninger fra alle instrumentene – en kakofoni av følelser, uttrykt med den vakreste støy. Slikt skiller klinten fra hveten.

En annen er «Stjernepar», som starter med en melodi og rytme ala Tom Waits, og ender i en instrumental duell komplett med munspill, mens Bjella ber for forholdet sitt.

Skriver om OnklP på Øyafestivalen

Videre blir vi fortalt om å etablere seg på forfalne gårder, det behagelige livet med hund, og flere kompliserte forhold. Temaet om å slå seg til ro og utelukke alle andre muligheter, synes å gå igjen her, sammen med mer hverdagslige åpenbaringer og kommentarer.

Avsluttende «Utover Øvre-Ål» begynner med en beskrivelse av OnklP på Øyafestivalen, før vi får en slags diskusjon om livsmål og hva som egentlig er viktig. Og det later til at Bjella er ganske fornøyd, sånn i det store og hele.

Og det har han all grunn til å være. Her har han, med god hjelp, skapt nok et sterkt og variert album, preget av hverdagsliv og relasjoner, selvironi og undring. Slikt skaper god høststemning.