Musikkbransjen sørger over tapet av George Michael

I natt kom meldingen om at popikonet George Michael hadde gått bort, 53 år gammel. Nyheten førte raskt til sterke reaksjoner fra profilerte artister og andre i musikkbransjen.

På Instragram har Sir Elton John postet et foto av ham og Michael, og skriver: Jeg er i sjokk. Jeg har mistet en kjær venn – det vennligste, mest generøse menneske og en brilliant artist. Mine tanker går til familien og alle hans fans.

Tidligere Wham-medlem Andrew Ridgeley sier han er knust over tapet av en elsket venn. På Twitter refererer han til Michael som «Yog» - et kallenavn for «Yours Only George» og tilføyer: «Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx»

Under hashtaggen #sad #sad #sag skriver ABC’s Martin Fry: «Helt knust over å høre om tapet av George Michael.»

Duran Duran skriver på sin twitterkonto: “2016 – tapet av enda et talentfullt menneske. All vår kjærlighet og sympati til George Michaels familie.»

Madonna har postet en video fra 1989 på twitter og Instagram av henne og Michael og skriver: «Enda en stor artist har forlatt oss».

Robbie Williams skriver: “Å Gud nei….Jeg elsker deg George….Hvil I fred x”.

La Toya Jackson: «Du har gitt verden en fantastisk gave. For et talent! For et tap! Vi vil fortsette å elske deg. #RIP George Michael».

«Jeg hadde gleden av å kjenne George Michael på 80-tallet. Stemmen til en engel. Nå kan han synge for dem.», skriver Rob Lowe.

Den britiske Labour-lederen Jeremy Corbyn skriver på twitter: «Trist å høre at George Michael er død. Han var en eksepsjonell artist og en viktig støttespiller for LGBT og arbeidernes rettigheter.»

Flere påpeker at 2016 har vært et helt spesielt år fordi så mange store artister har gått bort. Nicholas Morley skriver: «Bowie, Prince, George Michael. Gud må være i gang med å forberede en fantastisk konsert i himmelen nå.»

Saken oppdateres.