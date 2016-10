Musikken du må høre nå: Stefamilie-anthem fra Alicia Keys, kald norsk new wave, og skremmende klovne-hit

Okkultokrati - «Ocular Violence»

Oslo-bandet Okkultokrati spaserer i alle mulige retninger på albumet Raspberry Dawn, fra sexy riffing via streng amerikansk crustcore til kald new wave. «Ocular Violence» er mest av det siste, og et høydepunkt på et kruttsterkt album.

Skinny Girl Diet - Heavy Flow

De unge jentene i London-baserte Skinny Girl Diet ble tidlig i karrieren omtalt av legenden Viv Albertine som rå, direkte, upretensiøse og tidløse. Tidligere i år imponerte de publikum på Bylarm, og nå albumdebuterer de med den low fi, harde og støyete utgivelsen Heavy Flow.

Divine Council feat André 3000 - «Decemba (remix)»

Virginia-guttene i Divine Council lager en mellomting mellom flink jazzrap og avslappet doprap. De ga ut sin debut-EP Council World på Epic i juli. André 3000 oppdaget Divine Council via sønnen Seven og tok umiddelbart kontakt med dem for å få legge et vers på en remiks av singelen «Decemba», noe ungguttene innrømmer at fikk dem til å ta til tårene i ren glede.

Alicia Keys feat. A$AP Rocky - «Blended Family (What You Do For Love»

Alicia Keys gjorde et sterkt comeback med «In Common» tidligere i år. Nå har hun sluppet det nye stefamilie-anthemet «Blended Family (What You Do For Love» der hun synger direkte til stesønnen, gjestet av A$AP Rocky som rapper om sine fire stemødre.

DJ Mustard - Cold Summer

Det er alltid gøy med litt DJ Mustard, men et helt album kan igjen bli litt mye DJ Mustard. «Cold Summer» har sine høydepunkter, som Ty Dolla $ign-gjestede «Lil Baby», men minner litt for ofte om at 2014 var hans store år og at det finnes et «Mustard on the beat, hoe»-metningspunkt.

Craig David - Following My Intuition

Craig David har gjort et sterkt comeback og stupt inn i folks bevissthet det siste året. Han har sluppet singler jevnlig og albumet Following My Intuition inneholder ingen store overraskelser, men når et komisk høydepunkt med «Couldn’t Be Mine» om en dame som tar kontakt og påstår at han er faren til barnet hennes. Han avfeier det med at det må være en feil; «Maybe she thinks she’s calling Drake».

MØ - «Drum»

Danske MØ oppnår stadig mer internasjonal anerkjennelse. Hennes siste singel «Drum» er co-skrevet av Charlie XCX og Noonie Bao, og produsert av popgeniet BloodPop som blant annet har jobbet med Justin Bieber og Lady Gaga. I takt med berømmelsen blir dessverre også singlene likere og likere, og det er lov å håpe på litt større variasjon når hun slipper sitt andre album.

Bruno Mars - «24K Magic»

Bruno Mars har blitt superstjerne på grunn av sin evne til å emulere popmusikk fra svunne tider og ble populær blant hvite norske menn etter at han gjestet Mark Ronsons grufulle «Uptown Funk» i fjor. Nå er han tilbake med åttitallsinspirerte «24K Magic», som aller mest bringer tankene til de skremmende klovnene som sprer seg som en epidemi over hele verden for tiden.