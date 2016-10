Musk gir alle full selvkjøring: Slik skal Tesla hente frem egoisten i oss

Hva hindrer meg i å ta bilen til jobben i Oslo sentrum i morgen? Først og fremst at parkering er umulig. Hva om bilen kunne kjøre tilbake for å parkere gratis lenger unna, og så komme tilbake for å hente deg?

Hva er det som forhindrer meg fra å få tak i den mutteren sykkelen har trengt så lenge? Eller den literen med melk jeg burde hatt til frokost? I dag tar det simpelthen for lang tid til at jeg gidder. Men hva om bilen kunne kjøre selv for å plukke opp tingene?

Eller hva med denne: Jeg skal til Trondheim i morgen. Der hadde det vært fint å ha en bil. Jeg har overhodet ikke tid til å kjøre selv. Når jeg legger meg kvelden før, sender jeg bilen i forveien. Akkurat idet jeg når utgangen på Værnes neste morgen, triller bilen frem og plukker meg opp. Å sende en elektrisk bil 500 kilometer koster omtrent en hundrelapp i strøm.

Mye mer realistisk enn du tror

Dette høres nok urealistisk ut for de fleste, men ikke for dem fikk med seg den største teknonyheten denne uken: Fra nå av blir absolutt alle Teslaer utstyrt med all maskinvare som trengs til det som kalles full selvkjøring. Merk deg at dette er fundamentalt forskjellig fra den autopiloten som allerede sitter i disse bilene. Autopiloten lar deg slippe ratt og gasspedal, men du er fortsatt backupen. Akkurat som piloten i et fly har ansvaret - selv om autopiloten flyr.

Det radikale med full selvkjøring er at du ikke lenger trenger ta ansvar for bilen. Du kan for eksempel være ganske bedugget etter en tur på byen, men likevel bli plukket opp og kjørt hvor som helst av din egen bil. Faktisk skal Tesla neste år sende en bil fra California til New York, inkludert parkering i sentrum av en svært kaotisk by - helt uten menneskelig assistanse. Ikke engang å dytte inn ladekontakten trengs det mennesker til. Noen kan sove i baksetet, om de vil. Men det blir ikke nødvendig.

Mange år tidligere enn antatt

For en uke siden hadde vi en sak med en SINTEF-forsker som tror selvkjørende biler kommer på veiene i Norge i 2025 – 2030. Uken etter viser altså Elon Musk en video med en Tesla-ansatt som allerede i dag setter seg i bilen hjemme og blir kjørt helt til jobben – uten å røre gass, brems eller ratt. Rett utenfor hovedinngangen hopper han av. Bilen kjører bare av sted uten noen inni, og finner seg en parkeringsplass. Når han skal dra, er det bare å trykke på mobilappen. Bilen kjører tilbake opp foran hovedinngangen. Sjåføren trenger ikke engang å vite hvor bilen hadde parkert seg selv.

Se hvordan Tesla selv demonstrerer bilen som kjører det helt til jobben, i dag, i videoen over.

Enda mer utrolig er det at dette systemet allerede nå er innebygget i alle de nye bilene. Eneste hindring er politisk godkjenning. For kjøperne er det i første omgang gratis. Først når politikerne tillater full selvkjøring, trenger kjøperne å bestemme seg for om de vil betale for funksjonen.

Vil du ha en privatsjåfør på 24-timers vakt i resten av bilens levetid, kan du betale 25 000 kroner ekstra for en såkalt forbedret Autopilot. Mon tro om mange synes det virker attraktivt? Og til den som trodde dette bare blir for dem som har råd til en dyr Tesla: Neste år kommer selskapets Model 3, som vil koste fra anslagsvis 360 000 kroner – inkludert full selvkjøring. Dette blir altså ikke noe bare for de rike. Helt fra starten blir det billig nok for de fleste bileiere som ønsker funksjonen.

Konkurrentene får problemer

Og til alle dere andre bilprodusenter: Hvor mange av dere klarer å selge en bil som ikke kan oppgraderes til full selvkjøring etter dette? Når en Tesla som er garantert fremtidssikker, med sin allerede innebygde privatsjåfør, til omtrent samme pris, er alternativet?

Det store motargumentet vil selvsagt være at det virker utrygt å legge livet sitt i hendene på en maskin. Men Musk hevder at en fullt selvkjørende bil fra første øyeblikk vil være minst dobbelt så trygg som en menneskestyrt bil. På sikt vil disse bilene, i motsetning til mennesker, bare bli bedre. Målet er å redusere antall ulykker med 90 prosent med full selvkjøring. Om alle hadde en slik bil, ville over en million menneskeliv være spart hvert år. Da begynner motargumentene å bli ganske svake.

Vi tror likevel selvsagt ikke på ham, ikke riktig ennå. Men dokumentasjon som skal overbevise oss om at han har rett, er allerede under aktiv innsanking. Alle bilene som er utsendt siden onsdag har nemlig aktivert såkalt full selvkjøring i skyggemodus. Det betyr at de hele tiden dokumenterer alt de gjør, som ferdsskriveren i et fly. Når bilen er involvert i en ulykke med personskade, vil det være mulig å si nøyaktig hvor mange ulykker som trolig kunne vært unngått om bare selvkjøring hadde vært lov. Da blir det nok fart på politikerne.

Lover nødvendig lovendring innen sommeren

Teknologien kommer altså til å komme som et hurtigtog, ikke minst her i Norge. Heldigvis har samferdselsministeren allerede vist at han har forstått at denne problemstillingen ikke kommer til å måtte vente til 2025. Før sommeren varsler han nå han et vedtatt lovverk som vil gjøre det mulig å teste ut fullt selvkjørende biler også her til lands. Utkastet er klart før jul. Men i Nevada er det allerede lov.

Betydningen for distriktene vil være nærmest uvurderlig. Plutselig vil avstand være et mye, mye mindre problem. Du kan sitte i bilen og jobbe, mens den frakter deg til møtet to timer unna. Du kan få tilkjørt alle de varene folk har tilgang på i byen, fordi transport blir så billig. At de første bilene attpåtil er elektriske, gjør at utslippsproblemet også blir mye mindre.

Men, som med all teknologi, kommer problemene her også. De vil først bli synlige i byene. Plassen på veiene blir nemlig en enda mer ettertraktet mangelvare. Folk vil ikke lenger kvie seg for å sitte i kø. Det blir jo så mye mer behagelig og underholdende å sitte i bilen, når man kan surfe på nettet mens man sitter der. Alle de mennesketomme bilene som kjører med varer, vil også lage enda mer trafikk.

Billig og effektivt, men usosialt

Men er jeg en god samfunnsborger om jeg sender bilen rundt omkring i byen for å hente materialer til oppussingen min, kanskje på mange turer hver dag for å få tak i alt som trengs? Hva om jeg sender bilen rundt for å sanke Pokémon? Dessverre vil det fort bli tydelig at det ikke er prisen på transporten, men kapasiteten på veiene som blir begrensningen. Drømmen om større mobilitet kan forsvinne i en eneste stor trafikkork.

At selvkjørende biler både kan bli et problem og en fantastisk mulighet var tema på flere av møtene i Oslo Innovation Week denne uken. Heldigvis vil det være store muligheter for å unngå problemene, hvis vi bare er villig til å tåle hverandre, også i bilen. Det beste eksempelet jeg har sett så langt, er oppstartsbedriften Spiri, som allerede er i kontakt med Oslo kommune og planlegger lansering i Tyskland neste år.

Dette danske selskapet, med blant andre en tidligere Tesla-sjef i stallen, prøver å starte et slags bysykkelsystem for biler. Sjåføren skal faktisk kunne kjøre helt gratis fra A til B. Det skal bare ta maksimalt 10 minutter mer enn om han kjørte sin egen bil. Gjenytelsen er at hun tar på en passasjer underveis. Passasjeren, som det i snitt bare må være én av for at selskapet skal gå i null, betaler på sin side det samme som en bussbillett koster i dag. Den lille ulempen i forhold til en Uber er at man blir plukket opp på nærmeste hjørne, i stedet for akkurat ved utgangsdøren.

Problemet er at det egoistiske alternativet til deling, nemlig å sitte alene eller med familien i vår egen bil, også vil være nærmest urovekkende billig. Er ikke faren stor for at jeg vil søke å unngå pinlige pauser, pratsomme fremmede, hvitløksspisere og alle gærningene en storby byr på?

Eierne kan faktisk tjene penger på bilen

Om du tror det blir for dyrt for deg å kjøpe selv en folke-Tesla, skal du vite dette: Til våren har Elon Musk varslet at han vil avduke neste trinn i sin «master plan». Det blir en ferdigpakket nettverkstjeneste, en app som skal gjøre det mulig for eiere med full selvkjøring å automatisk leie ut bilen sin. Folk på vei fra A til B bestiller bare bilen din i appen, og stiger på når den dukker opp.

Allerede nå varsler Tesla at inntektene i en del tilfeller vil overstige utgiftene bileieren har til leasing eller eierskap. Legg merke til at du ikke vil få lov til å bruke Teslas biler på denne måten hos Uber eller noen konkurrenter. Elon Musk skal nemlig ha sin profitt, også i fremtiden.

Trøsten får være at Musk, som nå legger premissene for fremtidens samfunn på en måte vi knapt har sett noen gjøre siden Henry Ford, ser ut til å forstått at det å dele er eneste bærekraftige vei fremover. La oss bare håpe politikerne forstår at hele dette selvkjørende sirkuset må må begrenses gjennom veiprising. Slik unngår vi at byene våre korker seg til, bare fordi vi ikke klarer å styre egoisten i oss selv. Så får vi heller tåle litt hvitløkslukt i kupeen på veien.

