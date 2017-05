NRK: Aksel Hennie spiller i «hemmelig» kinofilm om Moland og French

Den norske filmprodusenten Friland film har i flere år planlagt en spillefilm om historien til Tjostolv Moland og Joshua French, som ble dømt for drap i Kongo. Manuset er basert på boken «Et mord i Kongo» av Morten A. Strøksnes, skriver NRK på sine nettsider.

Nå har Joshua French kommet tilbake til Norge, og flere uavhengige kilder som ønsker å være anonyme skal ha bekreftet overfor NRK at filmen er så godt som ferdig innspilt i Sør-Afrika. Alle som er involvert i filmen har fått munnkurv om prosjektet av hensyn til French sin sikkerhet, heter det.

Marte Christensen / NTB scanpix

Etter det NRK erfarer skal hovedrollene spilles av Aksel Hennie (Joshua French) og Tobias Santelmann. Filmen regisseres av Marius Holst som har regissert blant annet «Kongen av Bastøy».

Aksel Hennie har oppholdt seg i Sør-Afrika i flere perioder, men hverken han eller agenten hans har bekreftet at Hennie er med i filmen.

Advokaten til French bekrefter

Advokat Hans Marius Graasvold bekrefter overfor NRK at han vet om filmen, men henviser til produksjonsselskapet for detaljer.

– Prosjektet er en stor del av årsaken til at jeg ble engasjert av Moland og French. De hadde på et punkt behov for bistand til henvendelser fra film og bokbransjen. Jeg har jobbet for at det skal være et ryddig forhold mellom Moland og French og filmprodusenten.

Hemmelig prosjekt

Produksjonen som har arbeidstittelen «Mørke grener» har fått støtte fra NFI for en tid tilbake. Det bekrefter Sveinung Golimo overfor NRK, avdelingsdirektør ved Norsk filminstitutt.

«Vi har gitt støtte til dette prosjektet, men siden det er utsatt offentlighet kan jeg ikke gå nærmere inn på detaljene rundt dette.»

Tjostolv Molands mor Kari Hilde Moland har tidligere gjennom sin advokat bedt om at det ikke lages film av historien før de to eventuelt kom seg ut av fengselet i Kongo. Hun ønsket da at historien skulle fortelles på Moland og Frenchs premisser.