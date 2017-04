Etter Hurtigruta og Bergensbanen minutt for minutt, strikke-TV og andre sakte-konsepter, satset NRK på å følge en reinflokk fra vinterbeite til sommerbeite, minutt for minutt.

Men naturen er ikke forutsigbar: Reinsdyrene satte seg først i bevegelse lenge etter skjema, slik Aftenposten skrev for noen dager siden. Etterpå har dyrene gått en annen og lenger vei enn NRK hadde regnet med.

– Planen er å forlate reinflokken nå, og så ta opp igjen sendingen før de skal svømme over et noen hundre meter bredt sund over til øya der de er på sommerbeite, sier Rune Møklebust, programsjef i NRK til Aftenposten.

– Men er ikke det et brudd på selve sakte-TV-konseptet?

– Jo, men det må vi hele tiden redefinere. Prosessen totalt sett er uansett lang. Reinsdyrene begynte jo også strengt tatt å flytte på seg før vi hang oss på, sier Møklebust. – Men jeg skjønner hvorfor du spør.

– Skyldes pause-planen at det blir for dyrt?

– Nei, det handler ikke om penger, selv om det koster mer enn planlagt. Men det er også andre reinflokker i området. Denne ene flokken er blitt vant til oss, at vi har droner over hodene på dem og kameraer rundt omkring. Men de andre flokkene blir forstyrret, og vi må ta hensyn, sier Møklebust og viser til programredaktør Ole Rune Hætta for detaljer.

– Vi har tøyd strikken så langt vi har kunnet

Hætta, NRKs mann på stedet, avkrefter både dette og at NRK skal ha hatt problemer med tillatelsen til å kjøre snøscooter, slik flere medier har meldt. Han sier at årsaken til pausen er medarbeiderne og arbeidsmiljøloven.

– Dette handler først og fremst om tiden. Vi har tøyd strikken så langt vi har kunnet når det gjelder våre medarbeidere. Det er ikke mulig å få byttet til andre med denne kompetansen her langt ute på vidda, sier han.

– Er det overraskende for dere at det skulle ta så lang tid?

– Ja, vi kom skeivt ut fra starten. Dessuten ble reiseveien mye lenger enn planlagt, sier han.

Forklaringen på det er dårlig tilgang på mat for dyrene.

– Du ser det på bildene, det er knapt bare flekker, sier Hætta. – Reineierne kaller dette et uår.

Slik ser NRKs «produksjonstog», som trekkes av en beltevogn, ut:

– Hele prosjektet er galskap

– Du sier at dere regner med å ta pause noen døgn? Hva betyr det, sending til helgen igjen?

– Hele dette prosjektet er galskap når det gjelder tid, ler Ole Rune Hætta over telefonen.

– Men vi skal i alle fall ta imot dem når de kommer til Kvalsund og skal svømme over sundet. Den store finalen må selvsagt med.

Og ja, han tror det blir til helgen. Da har medarbeiderne fått hvilt seg, NRK får tatt hensyn til arbeidsmiljøloven og de har fått rigget seg til i Kvalsund.

«Har du sagt A, så må du si sommerbeitet!»

«Som om de skulle kutte overføringen av OL-femmila etter 40 km. De kan jo ikke bare sette i gang dette, og så plutselig stoppe. Har du sagt A, så må du si sommerbeitet! Hallo!!??»

Det skrev forfatter og eventyrer Stein P. Aasheim på sin Facebook-side da det det begynte å gå rykter om reinsdyr-pausen.

På telefon svarer han med en latter: – Dette var skrevet med ironi. Jeg synes de har vært rause allerede og har stor forståelse for at medarbeiderne trenger pause.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Aasheim har selv skrevet om reindriftslivet i Finnmark og synes NRK-satsningen er «fantastisk TV».

– Her får vi innblikk i hvor avhengige samene er av naturkreftene, og vi skjønner hvorfor de har behov for areal, sier han.

– Skal du selv se finalen, når reinsdyrene svømmer over sundet?

– Hvis jeg ikke er ute på ski eller et sted uten dekning, humrer han.

Tre års planlegging

NRK har planlagt satsingen i tre år. 16 kameraer er i bruk. De er festet på snøscootere og alt utstyr som er i bruk trekkes av scooterne, skriver NRK Beta.

Over en million seere har vært innom sendingen, og gjennomsnittet hvert minutt i døgnet er 17.000 seere. Interessen fra internasjonale medier er stor. Det ser også ut til at en fjerdedel av nettseerne er inne fra utlandet, skriver Kampanje.

Rune Møklebust tror også at serien har økt interessen for samisk historie og kultur, ikke minst for musikken. – Vi har hatt mange som etterspør spillelistene, sier han.