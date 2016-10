NTNU får en gigantisk hjerne under føttene

Det er kunstneren Ole Lislerud som har fått oppdraget med å gjøre hovedutsmykningen i det nye teknologibygget ved Kalvskinnet campus på NTNU i Trondheim.

Oppdraget gikk ut på å gjenspeile virksomheten ved universitetet og forskningen som foregår der.

– Mye er basert på matematikk, derfor var det viktig å få frem matematiske formler som er selve grunnfjellet i forskningen her, sier Lislerud til Adresseavisen om kunstverket som denne uken skal monteres som et glassgulv i bygningens atrium.

Tanken bak kunstprosjektene i det nye bygget er at de skal skape refleksjoner rundt miljøspørsmål, biologiske prosesser og teknologisk utvikling.

– Det fine med dette verket er at det symboliserer det som skjer inne i huset og innholdet i undervisningen. Det er mye realfag her som matte og kjemi. Dessuten hadde vi et ønske om at kunstverket skal kunne sees fra alle høydene i bygget, sier Kristin Juul.

Hun er prosjektleder for Statsbygg og sitter i kunstkomitèen for utsmykningen av bygget. Kunstverket har fått navnet «Chi Squared», som betyr matematisk formel, og er en statistisk hypotese for å løse koder.

Rottespor

– Jeg har skannet mitt eget hode og fylt det med matematiske formler og symboler. «Chi Squared» er formelen som kan bekrefte om noe er gangbart eller ikke. I tillegg er rottesporene fra forskningen til May-Britt og Edvard Moser lagt inn som et grid i platina, forklarer Lislerud om kunstverket.

Han har tatt i bruk Chi squared-ligningen som sannsynlighetsberegninger for issmeltingen i Arktis og bruken av fornybar energi.

– Jeg håper kunstverket både kan inspirere og utfordre. Klimaforskning er noe av det viktigste som skal bedrives her, derfor er symbolene i verket sterkt knyttet til slik forskning, sier kunstneren.

2500 studenter

Teknologibygget skal etter planen stå ferdig i desember i år og gi plass til over 2500 studenter innenfor ulike teknologifag. Kunstverket som er på rundt 70 kvadratmeter utgjør store deler av gulvet i et vrimleareal og samlingssted for laboratorier i etasjene rundt.

Lislerud har tidligere hatt store utsmykningsoppdrag for Oslo tinghus, Telenor, Næringslivets Hus og NATO-bygget Joint Warfare Centre i Stavanger.