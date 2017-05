Nå er den ferdig: Se bildene av USAs nye ambassade på Huseby!

Piggtrådanretningene rundt Huseby militærleir, som ligger et steinkast unna, blekner i møte med gjerdene som omringer den nye amerikanske ambassaden.

Det kunne riktignok vært verre. Den opprinnelige planen var å bygge en mur rundt ambassadetomten.

15 år etter at plasseringen først ble foreslått, åpner USAs nye ambassade i Husebyskogen.

15. mai skal Jim DeHart, som er amerikanernes chargé d'affaires i Norge, være på plass i nye lokaler sammen med sine drøyt 200 ansatte. Fredag fikk Aftenposten være med en tur for å se.

Naboene har protestert

Veien frem til åpningen har vært lang og kronglete. I februar 2002 foreslo daværende byrådsleder Erling Lae (H) at ambassaden burde flyttes til Husebyskogen. Da hadde USA vært på utkikk etter ny lokalisering siden 2000. Bakgrunnen var bombeangrepet mot de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania i 1998.

Naboene på Huseby protesterte kraftig. I desember 2005 gikk forslaget gjennom i Bystyret, men motstanden stoppet ikke.

Til slutt var det Høyesterett som i mai 2009 avgjorde at ambassadeplanene kunne fullføres. For fem år siden startet byggingen. I august skal naboene inviteres til åpningsfest.

Saken fortsetter under bildene.

Espedal, Jan Tomas

Espedal, Jan Tomas

Flere innganger

Den nye ambassaden er tegnet av det amerikanske arkitektkontoret EYP Architecture & Engineering sammen med norske Spor Arkitekter. Østengen og Borge har bidratt som landskapsarkitekter.

Det amerikanske utenriksdepartementet, Plan- og bygningsetaten og arkitektene har samarbeidet. Deler av lokalene er laget med tanke på å ta imot skoleklasser og andre besøkende.

For publikum er det verd å merke seg at den nye ambassaden er utstyrt med to innganger. De som skal søke visum, skal gå inn via Sørkedalsveien. Andre skal bruke hovedinngangen fra Morgedalsvegen, vis-à-vis Njårdhallen.

Byantikvar Morten Stige varslet i oktober i fjor at han ønsker å frede USA gamle ambassade i Drammensveien.

Bygget, som er tegnet av den finsk-amerikanske stjernearkitekten Eero Saarinen, sto ferdig i 1959. Hva lokalene nå skal brukes til, er foreløpig ikke bestemt.

Espedal, Jan Tomas

Espedal, Jan Tomas

Espedal, Jan Tomas

Espedal, Jan Tomas

Espedal, Jan Tomas

Espedal, Jan Tomas

Espedal, Jan Tomas