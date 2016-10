Nå har svenskene også oppdaget Skam

«Derfor er norske Skam en fulltreffer» er tittelen på en artikkel fra kulturnyhetene på SVT, som roser de norske serieskaperne for å klare den vanskelige oppgaven det er å la voksne fortelle om ungdom.

Kulturjournalist i SVT Rebecca Haimi sier til Dagbladet at Skam får stadig mer oppmerksomhet i Sverige.

– Den er utrolig poppis og jeg opplever at det dukker opp hele tiden, spesielt i sosiale medier, sier Haimi.

Skam følger en vennegjeng på Nissen videregående skole i Oslo og har fått ros for å ta opp alvorlige temaer som voldtekt og kroppsfokus.

I den svenske artikkelen roses karakterene og skildringene av ungdomstid.

«Eva, Noora og Isak er enkle nok til at man vil følge dem og vanskelig nok til at man ikke blir lei av dem. Også ser skolegården akkurat lik ut som den gjorde for ti år siden» skriver SVT.

Fortsatt langt bak danskene

Espen Blystad i NRKs analyseavdeling sier til Dagbladet at det har vært en økning i Skam-seere med svensk IP adresse.

Godt over 5000 seere har klikket seg inn for å se episodene i NRKs nettspiller med ip-adresse fra Sverige. Da har man ikke regnet med antallet som har ser klipp fra serien på p3.no/skam.

Dette er fortsatt lang bak antallet seere fra Danmark, der serien har fått ros fra kritikere for å «gjøre Norge kult for første gang».

Serien er så populær at et dansk magasin har laget en Skam-ordbok for dansker som sliter med å forstå det norske språket.

En halv million fikk med seg de første klippene av sesong tre i løpet av det første døgnet etter at de ble publisert, sa P3-sjef Håkon Moslet til Aftenposten tidligere denne uken.

Blystad opplyser til Dagbladet at ni prosent av de unike brukerne som har klikket seg inn på «Skam»-sidene etter at de første klippene har Skam ble lagt ut, har IP-adresse i Danmark. Det tilsvarer 55.000 seere.

Tror Skavlan opptreden påvirker

Josefine Frida Pettersen og Tarjei Sandvik Moe, som spiller Noora og Isak i Skam, gjestet Skavlan for noen uker siden.

Talkshowet sendes også i Sverige, og Haimi tror opptredenene kan ha vekket interessen for serien også utenfor målgruppen.

Sendes i Sverige først i desember

I Sverige har den første sesongen av Skam TV-premiere rundt juletider, men Haimi i SVT håper målgruppen og andre interesserte har fått med seg tredje sesong før den tid.

