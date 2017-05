Nå kan alle lese hva Knut Hamsun sa til sin psykoanalytiker

Kunstner Thomas Kvam viser frem de oversatte tekstene for første gang.

– Det er som å lese en Hamsun-roman, sier han.

Barneoppdragelse, autoriteter, synet på «taterne», forholdet til kvinner og jakten på kreativitet er blant temaene Knut Hamsun snakket med psykoanalytiker Johannes Irgens Strømme om i 1926.

Det kommer frem i en serie arbeider av Kvam som aldri tidligere har vært vist.

Før påske skrev Aftenposten om bildene som Kvam har laget basert på journalen fra Hamsuns timer i terapi hos Dr. Strømme. Journalen er skrevet i et gammelt og uforståelig stenografisystem som ikke har vært mulig å forstå. Nå viser det seg at Kvam siden 2013 også har sittet på deler av den ferdig oversatte journalen som kan forstås av alle.

– Presise Hamsun-tekster

I 2013 laget Kvam en serie bilder kalt Schizoleaks basert på dokumentene. Disse stilles ut på Blomqvist Kunsthandel i Oslo onsdag kveld. I tillegg er bildene gjengitt i et nytt nummer av tidsskriftet Vagant, som kommer ut samme dag.

Dermed kan publikum for første gang lese ordrett hva Hamsun sa til sin psykoanalytiker da han var i 60-årene og trodde han var ferdig som forfatter.

Gjennom å fortelle psykiateren om drømmene sine, assosiere rundt dem og analysere deres betydning, kommer forfatteren nærmere sine egne kunstneriske sperrer og personlige problemer.

Kvam og Vagant-redaktør Audun Lindholm er først og fremst overrasket over likheten mellom notatene og forfatterens litteratur.

– Transkripsjonen består av drømme- og minnebaserte fragmenter fulle av innfall og assosiasjoner. Strømmes psykoanalytiske metode må ha passet Hamsun svært godt. Man kan kjenne igjen det uforutsigbare gemyttet fra romanene hans, sier Lindholm om dokumentene.

– I tillegg er materialet fra en tid da situasjonen i Europa begynte å tilspisse seg. Kanskje er dette nøkkelen til å forstå Hamsuns verdensbilde, sier Kvam.

Fakta: Thomas Kvam og Knut Hamsun The Hamsun sessions er del av en serie prosjekter der Kvam bruker ulike dokumenter unndratt offentligheten i kunsten. På fjorårets utstilling The Hamsun Sessions 1926/2016 i Oslo ble journalen fra Hamsuns psykoanalyse for første gang vist offentlig. Denne var ikke oversatt og derfor uforståelig. I mars og april viste Kvam 28 nye malerier basert på journalen i Berlin. Bildene som nå vises på Blomqvist, avslører for første gang hva Hamsun faktisk sa i terapi. Thomas Kvams bilder vises på Blomqvist Kunsthandel onsdag klokken 18. Utstillingen står i tre dager.

Løste forfatterens skrivesperre

Hamsun snakket om svært mange ulike temaer hos sin psykiater Strømme. Han beskrev opplevelser fra sin tid i Paris, og sa han aldri trivdes der fordi han var så dårlig i fransk. Han snakket om barneårene hos sin gjerrige onkel der han aldri fikk nok mat og måtte stjele fra stabburet, og om sin forakt for skuespillere.

Hamsun reflekterte også rundt helt konkrete episoder i livet. Om konflikter med sin kone Marie, om kjærligheten og ønsket om å beskytte barna. Hamsun fortalte også hvordan han angrer på å ha slått sin sønn.

Professorer tror ikke Hamsun-journalene kan forklare hvorfor forfatteren ble nazist: – Etisk problem å offentliggjøre Hamsun-journalene

Kvam vil fortsatt ikke avsløre hvordan han har skaffet dokumentene. Ifølge kunstneren er oversettelsen gjort av en stortingsstenograf på 80-tallet.

Forfatter Ingar Sletten Kolloen fikk tilgang til den samme journalen da han arbeidet med sin Hamsun-biografi i 2001, men de er aldri blitt vist frem for offentligheten. Hamsun-forskere er delt i synet på hvor viktig dokumentene er for å forså forfatteren.

– Det var timene i psykoanalyse som gjorde Hamsun til et skapende menneske igjen. Etter flere år med skrivesperre, fant han tilbake til forfattergjerningen, sier Kvam.

– Særlig derfor er det underlig at det ikke har vært et større press på å få transkribert materialet, sier Lindholm.

Rolf Øhman

Har flere Hamsun-dokumenter

Materialet Kvam sitter på, er bare en liten del av notatene fra Hamsuns psykoanalyse. Originaldokumentene ligger hos Nasjonalbilblioteket. Det aller meste er aldri blitt oversatt, og oversetterarbeidet har vist seg å være svært vanskelig.

Avgjørelsen om å stille ut arbeidene som avslører innholdet fra psykoanalysen, ble tatt i Berlin i april. Der stilte Kvam ut en serie malerier, i tillegg til å bli intervjuet av Lindholm i Vagant.

– Av responsen på utstillingen i Berlin skjønte jeg at dette må løftes opp på et nytt nivå. Målet er fortsatt at alt skal oversettes, helst av et forlag eller en annen stor institusjon, sier Kvam.

Av juridiske grunner ønsker han ikke å si hvordan han har fått tak i materialet. Men Kvam avslører at han sitter på flere Hamsun-dokumenter som han ennå ikke har brukt.

– Hvordan kan du være sikker på at materialet er ekte?

– Hvis jeg skulle sagt det, måtte jeg ha sagt hvor jeg har det fra. Men det er på det rene at transkripsjonen er autentisk, sier Kvam.