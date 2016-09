Nå kan du presentere din idé til ny TV-serie foran dramasjefer fra hele Norden

I forbindelse med Nordiske Seriedager skal det arrangeres «pitche-konkurranse»:

En konkurranse hvor alle som har alt fra en idé til TV-serie til et halvferdig eller ferdig manus kan melde seg på.

30 av de påmeldte vil så få 30 minutter alene med proffe TV-personer fra TV2 og NRKs Utviklingsavdeling.

– I løpet av disse 30 minuttene vil vi bruke enkel metodikk for å hjelpe folk videre med ideene sine - få dem en terskel opp. Noen ganger når folk presenterer ideer gjør de det litt for komplisert og fokuset kan være feil. Vi håper å hjelpe dem med å rydde og renske opp i prosessen, slik at de som går videre til neste runde er enda mer forberedt, sier manusredaktør i NRK Drama, Jan Strande Ødegårdstuen til Aftenposten.

Vinneren får 25.000 kroner

Etter første runde vil de som har de beste ideene få lov til å pitche den foran dramasjefer fra hele Norden.

– Aldri før har så mange nordiske dramasjefer vært samlet på et sted, så dette er en helt spesiell mulighet for folk som ikke har en stor CV fra TV-bransjen å få litt oppmerksomhet.

Dramasjefene vil så bestemme hvem som har den beste ideen. Vinneren vil bli premiert med 25.000 kroner som er levert av Dramatikerforbundet for å videreutvikle ideen. I tillegg får man et eksklusivt møte med dramasjefene i NRK og TV 2.

– Hvilke tips har du til folk som har en idé eller et halvferdig manus?

– Det er viktig at ideen er original og tydelig. Vi ser også etter noe som har en dramaturgisk motor i seg - altså at man merker med en gang man hører den at her er det en historie.

– Mange dører vil nok åpne seg

Når NRK leter etter nye TV-prosjekter, ender de ofte opp med å jobbe med folk som har tidligere erfaring fra spillefilm og andre TV-serier.

– Det er mye penger som står på spill, så det skal mye til før vi velger en debutant. Men i dette tilfelle kan man komme rett fra filmskolen, eller en helt annen bransje. Så lenge noen har en god historie får man mulighet til å presentere den. For vinneren av denne konkurransen vil nok mange dører inn mot produsenter åpne seg, sier Ødegårdstuen.

Cleve Broch og Hennie i høstens store TV-krig: – Vi heier alltid på hverandre

Et eksempel på en debutant som har fått ideen sin på riksdekkende TV er Gjermund Stenberg Eriksen, forteller Ødegårdstuen. Han jobbet tidligere i reklamebransjen, men sammen med broren Vegard - som var produsent på serien, tok han skrittet over til TV-bransjen - og resultatet ble to sesonger av «Mammon».

Nordiske seriedager er 28. og 29. september, og arrangeres av Aftenposten, NRK og TV2 i samarbeid med NFI.