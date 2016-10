Nå kommer Facebook til Norge for å møte norske redaktører

Aftenposten i samarbeid med Medier24.com. Les mer om samarbeidet her.

– Vi venter ennå på alle detaljer, men det jeg kan si er at Facebook kommer til vårt høstmøte.

Det sier assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørførening til Medier24 tirsdag.

– Og det blir debatt mellom representanter for Facebook, Espen Egil Hansen og kulturminister Linda Hofstad Helleland, bekrefter hun.

NRs tradisjonsrike høstmøte finner sted i Oslo mandag 31. oktober og tirsdag 1. november, i år på Hotel Opera.

Skapte storm – og endring

Debatten kommer i kjølvannet av høstens store Facebook-storm i Norge:

Da det ikoniske bildet av jenta fra Vietnam-krigen ved gjentatte tilfeller ble slettet og moderert fra Facebook tidligere i høst, skapte det stor ståhei og debatt i både sosiale og tradisjonelle medier.

Debatten kulminerte fredag 9. september, med et åpent brev fra Aftenpostens redaktør Espen Egil Hansen til Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

Det skapte igjen debatt og omtale i andre medier verden rundt, og enden på vise ble at Facebook allerede samme kveld snudde på visa for akkurat dette bildet når det gjelder reglene for nakenhet.

Stiller til reell diskusjon

Uka etter bestemte Norsk Redaktørforening seg for å utfordre Facebook til debatt «på norsk jord» om deres rolle i medielandskapet, v sammen med kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Det er altså den invitasjonen Facebook nå har svart på.

Alle detaljer rundt debatten og arrangementet er altså ikke klare ennå. Og det blir ikke Mark Zuckerberg selv som kommer til Norge.

– Men det blir noen som kan delta i diskusjonen og ikke bare lese opp et PR-budskap?

– Ja – det kommer noen som kan svare på vegne av Facebook og faktisk delta i en dialog.

– Og tema for diskusjonen vil være de som vi tok opp i invitasjonen: Facebooks rolle, ansvar og forholdet til ytringsfriheten, sier Nybø.

