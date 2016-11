Nå tar hun med seg musikktalentene til Sør-Korea

– Vi var vel tre stykker i starten, jeg tror det var i 1982.

Soon-Mi Chung er reiseklar hjemme på Frogner i Oslo. Snart drar hun av gårde til sitt hjemland med Barratt Dues Juniororkester. Det vil si orkesteret har fra og med denne reisen fått nytt navn som klinger lettere ute i verden: Young Strings of Norway.

– «Alle» har jo gått her. Dette orkesteret er flaggskipet på Barratt Dues musikkinstitutt og har fantastiske resultater. Nesten alle som er i front i norsk musikkliv har vært medlemmer av juniororkestret.

Soon-Mi Chung er orkesterleder og dirigent, men hun lar 17-årige Ludvig Gudim ta lederrollen på scenen. Gutten fra Ås i Akershus som vant den norske talentkonkurransen Virtuos tidligere i år, er konsertmester..

– Alle i dette orkesteret er enere. Men så er vi veldig heldige å ha Ludvig Gudim som konsertmester, og vi har med oss Eivind Holtsmark Ringstad som solist, sier Soon-Mi Chung. Vi treffer den erfarne musikeren og pedagogen hjemme i stuen på Frogner i Oslo, dagen før avreise til Sør-Korea.

Nåværende elever, Holtsmark Ringstad har selv for få år siden vært med i juniororkesteret, nå er han blitt 22 år og er for tiden New Generation Artist for BBC.

Orkester uten dirigent

– De blir nok overrasket i Korea, over at jeg ikke er på scenen. Det er det spesielle med dette orkesteret, at de klarer seg uten dirigent, utelukkende med min veiledning på øvingene i forkant. Det krever et helt spesielt teamwork og en evne til å gjøre hverandre bedre.

Kom til Norge i 1981

Soon-Mi Chung smiler. Hun snakker så fort at hun av og til snubler i ordene og har fremdeles aksent, etter å ha bodd i Norge siden hun kom hit 29 år gammel. Da var hun bratsj-gruppeleder i Kringkastingsorkestret, og debuterte som fiolinist kort tid etter. Allerede året etter ble hun bedt om å begynne på Barratt Dues musikkinstitutt og er blitt der siden.

Soon-Mi Chung har besøkt flere land sammen med juniorkestret på Barratt Due Musikkinstitutt, men det er første gang de besøker Sør-Korea. Der skal de spille på viktige konsertarenaer.

– Vi skal spille i Jeonnam og Daegu Concert House der vi skal avslutte en musikkfestival. Og videre til Seoul Art Centre i Seoul. Det er det mest prestisjefylte stedet i Sør-Korea, ikke minst skal vi har masterclasses og konsert i Korean National University of Arts, vi er veldig stolt over det.

De 38 norske ungdommene skal selvfølgelig spille norsk musikk i Sør-Korea. Edvard Griegs Holberg suite og Våren står på programmet og Sinding Suite, det gjør også europeere som Leos Janàcek og Sándor Veress.

– De har virkelig tatt kultur på alvor

Musikeren roser sitt fødeland for hvordan myndigheter, privat næringsliv og kulturlivet har gått i hånd i hånd og skapt det som er blitt kjent som HANJOO, The Korean Wave.

– De har virkelig har tatt på alvor at et folks identitet er å finne i dets kultur.

Det er en satsing på alle kulturens felter, og er en satsing som synes, ikke bare i Korea, den setter sitt preg på kulturlivet i en hel verden, sier Chung.

Hun mener det mer enn noen gang behov for kultur for å fremme forståelse og gjensidig respekt.

– Både Norge og Korea trenger unge og blivende kultur-ambassadører. Jeg ser særlig på turneen som en viktig mulighet for fremtidig kulturelt samarbeid med Korea - et land som Norge samarbeider med på mange områder. Og vi er takknemlig for den gode støtten fra den norske ambassaden i Søe-Korea og Statoil i Norge.