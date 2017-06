Naboer sier ja til minnesmerke på Utøyakaia: – Det er ikke vi som er ofrene etter 22. juli

Oddvar Hansen er 22. juli-helt og en av 17 Utøya-naboer som i et leserinnlegg i Aftenposten skriver at de ønsker et minnesmerke etter 22. juli på Utøyakaia velkommen.

Delt syn blant naboene

De 17 naboene kommer samtidig med tydelig kritikk av Utstranda Velforening. Velforeningen har avvist alle tidligere forslag og ønsker seg et minnesmerke på Utsikten, som ligger mellom E16 og kaien.

I innlegget skriver de 17 at de på ingen måte stiller seg bak et eventuelt søksmål mot staten, og at de ønsker en verdig avslutning på saken.

– Det er ikke vi naboer som er ofrene etter 22. juli. Når den tragiske hendelsen først har skjedd, ønsker vi å kunne gjøre noe positivt. Vi ønsker at de pårørende skal få en verdig, nasjonal minneplass, sier Even Frogh.

Om ettermiddagen 22. juli 2011 kjørte han først to politimenn ut til Utøya i båten sin. Etterpå fraktet han flere desperate ungdommer tilbake til land.

Krangelen om minnesmerket etter 22. juli strekker seg tilbake til 2014. Flere naboer har vært misfornøyd med prosessen rundt det planlagte nasjonale minnesmerket, som først var ment å ligge på Sørbråten.

Er blitt tatt med i prosessen

Oddvar Hansen var blant de første som kom til Utøya etter at skytingen hadde startet. Han ble forsøkt skutt av Anders Behring Breivik, og han hjalp politiet ut til øya. Senere har han vitnet i rettssaken og møtt til høringer i Stortinget.

For sin innsats er Hansen hedret med edel dåd i gull.

– Hvorfor kommer dette akkurat nå?

– Det første året etter Utøya var det utrolig mye som skjedde. Jeg orket ikke lenger engasjere meg i saken. Vi fikk være med å gjøre en forskjell den dagen, men det er ingen av oss som er døde. De som faktisk er ofrene, må få slippe til, sier Hansen.

Den store forskjellen fra sist, er at Statsbygg har tatt med naboene i prosessen.

– Første gangen følte vi oss overkjørt alle sammen. Det var greit at det ikke ble noe av Sørbråten, for der var motforestillingene sterke fra flere kanter, sier Hansen.

– Vi har håpet at ting skal roe seg uten at vi må skape splid i bygda. Vi vil ikke bli oppfattet som sutrete naboer, for det er vi ikke, sier Frogh.

Rolf Øhman

Har gått på psyken løs

Når lederen for støttegruppen etter 22. juli får høre om dette, blir hun glad.

– Dette er godt å høre, sier Lisbeth Røyneland til at naboene ønsker minnesmerket velkommen til Utøyakaia.

– Det er et utrolig viktig sted for mange av oss og all diskusjonen forringer bare minnene etter 22. juli. Vi trenger sårt nasjonale minnesmerker etter den største terrorhendelsen på norsk jord, ikke mer trenering av saken. Nok er nok. Det beste nå er om vi kan få ro.

Hun sier uenighetene «har gått på psyken løs» den siste tiden og skapt et inntrykk av at mange ønsker minnene dyttet vekk.

– Som om ingenting har skjedd. Og det er ingen god måte å bearbeide traumet på.

Røyneland mistet datteren Synne på Utøya. Etter å ha hentet Synnes koffert noen uker senere, var Utøyakaia det første stedet familien dro til. For å sørge sammen, og kjenne nærheten ved vannet der Synne gikk ombord i MS Thorbjørn – for aldri mer å komme tilbake.

– Jeg har tro på at et minnesmerke der kan bli verdig og fint. Vi snakker tross alt ikke om et digert monument, men om et verdig minnested som vil bli skjermet for oss som besøker det, og skjermet også for naboene, sier Røyneland.

Fått nok av debatten

Også AUF-leder Mani Hussaini er lettet og glad over debattinnlegget.

– Dette viser et annet bilde enn man får inntrykk av når man leser nyhetene: At flere naboer er positive og ønsker et punktum for prosessen. Seks år er gått uten at vi har fått noe minnesmerke. Både overlevende og naboer har fått nok av debatten, sier Hussaini.

– Det vil alltid være uenigheter, men trusler om en rettssak mener jeg er uverdig. Vi må bli ferdige, senke skuldrene og ta imot forslaget.

Vil ikke stå i veien for ofre

For naboene bak debattinnlegget var det helt avgjørende at 22. juli-støttegruppen og AUF selv ønsker et minnesmerke på Utøyakaia. Initiativtager til innlegget, Liv Fagerhøi, viser også til at pårørende allerede bruker kaien som minnested

– Da er det bedre at vi gjør det til et pent og verdig sted. Vi opplever at det kommer besteforeldre og slektninger fra hele landet og ber oss om tillatelse til å gå ned på kaien. Det er direkte pinlig.

– Vi vil ikke stå i veien for dem som faktisk har mistet noen, sier hun.

Torsdag mottok Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) Statsbyggs vurdering av forslaget om et minnesmerke på Utøyakaia. Sanner varsler en avgjørelse før sommeren.

Ønsker utredning av Utsikten-alternativ

Formannen i Utstranda Vel, Maria Holtane-Berge, tar kritikken i innlegget fra gruppen av naboer tungt.

– Jeg syns det er fryktelig trist at noen naboer velger å skrive et brev til pressen, fremfor å snakke direkte med oss. Over 90 prosent av medlemmene stemte for at vi ønsker utredning av Utsikten-alternativet, sier Holtane-Berge.

Lise Åserud, NTB scanpix

– Innlegget viser til ditt utsagn om at «naboene heller ikke denne gang er blitt hørt». Men det har vært arrangert åpne møter, befaringer og mulighet for direkte kontakt med Statsbygg?

– Vi har ikke reagert på Statsbyggs behandling, men på at de ikke har hatt mandat til å se på andre plasseringer. Det er kun etter valget av Utøyakaia at naboene har fått gå i samtaler med Statsbygg. Vi ønsker også ro, men også at vi ikke blir avfeid, sier velformannen.

– Belastning for beboerne

Holtane-Berge kaller den uavklarte situasjonen rundt minnesmerket en enorm belastning for beboerne i området.

– Alle vet at det selvfølgelig er verre å ha mistet barna sine, men det er ikke lett å bo her og tenke tilbake på den verste dagen i manges liv, sier hun.

– Hovedpoenget er at vi ønsker Utsikten og syns det er urimelig ikke å utrede det alternativet. Som velformann må jeg jobbe for det, sier Holtane-Berge.

– Nok at én nabo går til søksmål

Harald Stabell er advokat for velforeningen og understreker at selv om plasseringen ved Utøyakaia vedtas, er det lang vei frem til en eventuell ferdigstilling.

Han viser blant annet til at departementet må søke om byggetillatelse fra Hole kommune som saksbehandler. Kommunen har tidligere vært tydelig motstandere mot et minnesmerke på Sørbråten.

– Men hvorfor skal et stadig mindre antall naboer diktere hvor et nasjonalt minnesmerke skal plasseres?

– Det er ikke snakk om å diktere noe. Dessuten er det nok at én nabo går til søksmål mot staten. Men det er klart at vi neppe går til søksmål hvis det faktisk bare er snakk om én, sier Stabell.