Når Homer blunder

Det siktes til dikteren Homer, som dikterte storartet verdenslitteratur, deriblant Iliaden og Odysseen, og som levde for nesten 3000 år siden. Når han ikke skrev, men dikterte verkene sine, skyldtes det at han var blind og behøvde en sekretær.

Ordtakets undertekst er at selv de ypperste begår feil; ingen er ufeilbarlig - det måtte i tilfelle være Donald Trump. Men han rådfører seg da heller ikke med andre enn seg selv, ifølge eget utsagn.

I Norge er derimot ikke engang Språkrådets direktør, Åse Wetås, helgardert mot språklige uhell. I siste utgave av Språknytt, som utgis av Språkrådet, har direktøren en artikkel om skrivemåten av navn, og der leser vi: «Det er viktig at fellesskapets interesser står i førersetet når vi fastsetter hvordan navnene skal skrives.»

Her er det nødvendig å tenke igjennom det som ekspertene kaller trafikale problemer, altså adferd i trafikken. Selv om fotgjengere i førersetet skulle stå helt stille, er det all grunn til å håpe at Politiet eller Trygg trafikk vil gripe håndfast inn mot dem.

Nå er det liten tvil om at Språkrådets direktør her brukte «førersetet» som metafor og ikke hadde tiltenkt sine betraktninger en plass i bladet Motor. Men metaforer, altså ordbilder, er risikable, og alle talende og skrivende mennesker bør være oppmerksomme på muligheten for at de kan bli oppfattet bokstavelig. Det kan ha en utilsiktet komisk virkning. Den klassiske er «Vi står på kanten av stupet, men nå skal vi ta et avgjørende skritt fremover.»

Et beslektet eksempel på en uttrykksmåte som lett kan bli oppfattet som parodi, og som dessuten antagelig er laget som parodi, er: «Dette stedet er så langt inne i den tykkeste jungel at menneskets hånd aldri satt sin fot der.» Vel, da klarer vi oss i det minste uten førersete.