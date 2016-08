Narcos lykkes nok en gang med å tegne bildet av Pablo Escobar som en narsissistisk drapsmann.

Er det mulig å gjøre historien om narkobaronen Pablo Escobar enda mer dramatisk? Skru opp volumet på livet til en mann som var blant verdens rikeste, startet krig med egne myndigheter og smuglet millioner av tonn med kokain over hele verden, før han endte sitt liv på rømmen som et kvapsete lik på et hustak i Medellín?

Den semibiografiske historien om narkosmugleren Pablo Escobars og hans terrorgrep på Columbia ble en massiv suksess for Netflix, og sesong 2 kommer til å gjøre serien enda større, ironisk nok takket være alle de historiske frihetene serien tar seg. For det er ikke et sekunds pustepause i all den velkomponerte dramatikken Narcos 2 byr på.

Escobar leker katt-og-mus

Sesongen starter med Pablo Escobar på rømmen fra columbianske politimyndigheter, CIA og DEA. Da nettet har snørt seg rundt ham, klarer han på typisk vis å snakke – eller true, om du vil – seg gjennom politisperringene.

Akkurat slik første sesong startet med vold, trusler og smugling, fortsetter andre sesong altså med mer av det samme. Forskjellen er at hele nasjonen og store deler av verden følger med på Pablo Escobars katt-og-mus lek med myndighetene.

Innsatsen er høyere, truslene hardere, og volden er grusommere.

Leker i Charlie Wilson’s War-landskap

Slik blir CIA og DEA enda tettere knyttet til jakten, og en rufsete allianse av konkurrerende narkokartell og paramilitære grupper samles som en dødsskvadron.

Mens Narcos takket være hovedrolleinnehaver Wagner Moura fremdeles er et fengslende portrett av Escobars paranoia og stormannsgalskap, er politikken, spillet og alliansene det aller mest interessante i sesong 2.

Scenene med den fiktive og iskalde CIA-agenten Bill Stechner sender serien over i et landskap Charlie Wilson’s War herjet i, fylt av mørkemenn og tvilsomme politiske avtaler, men historien om CIAs involveringer med dødsskavdronene blir bare etablert, aldri dykket veldig dypt i. Her har Narcos mye å hente for kommende sesonger.

Når Narcos er så aktiv i bruk av dokumentariske bilder at til og med Dagsrevyens Einar Slyngstad dukker opp fra arkivene, blir den lange rekken av historiske omskrivinger et problem.

Skal Pablo virkelig dø?

Selv om historien om Pablo Escobar og Columbia burde være interessant nok slik den utfoldet seg i virkeligheten, blir det gjort markante endringer i hendelsesforløp og karaktergalleri for å maksimere dramatikken.

For eksempel ble Escobars sjefsdrapsmann La Quica rolig arrestert på en amerikansk flyplass, ikke etter et dramatisk raid i Columbia, og seriens viktige politikarakter Carillo har aldri eksistert. Akkurat som Escobars nemesis Judy Moncada, er Carillo en miks av forskjellige historiske karakterer, og det føles litt som en av disse feature-artiklene journalister får sparken for: Godt lesestoff, men man betviler hvert ord.

Dette fører igjen til et ufrivillig spenningsmoment, for man begynner å lure på om Pablo Escobar virkelig skal ende sine dager på et hustak i Medellin, eller om livet hans forlenges med et par lukrative Netflix-sesonger. Spoilervarsel: han dør, heldigvis.

Bunnsolid thrillerdrama, Gudfaren-aktig

Når Narcos er så aktiv i bruk av dokumentariske bilder at til og med Dagsrevyens Einar Slyngstad dukker opp fra arkivene, blir den lange rekken av historiske omskrivinger et problem. Om man derimot setter alle frihetene som tas til side, slik de fleste seere sikkert kommer til å gjøre, er Narcos 2 på sitt beste et bunnsolid thrillerdrama.

Raidene som avslutter de fleste episodene er gnistrende i tempo og spenning, tidskoloriten der 80-tallet blir til 1990 er morsom og subtilt gjort (kan Pablo Escobar gjøre gjennomvasket Benetton-genser moderne?) og kryssklippingen mellom Pablo som danser på terrassen mens rivalen får bombet bryllupet til datteren er Gudfaren-aktig i sin stiliserte groteskhet.

Narcos lykkes nok en gang med å tegne bildet av Pablo Escobar som en narsissistisk drapsmann.

TT / NTB Scanpix

Og ja: det kommer mer

Det er også til seriens beste at DEA-agenten Steve Murphy er skjøvet litt til side (selv om den unødvendige kjekkas-voicen til skuespiller Boyd Holbrook hans fremdeles er med), mens Pedro Pascal får ta hovedscenen som hans kollega Javier Peña.

Pascal spiller knallhardt, og blomstrer utover i serien når oppgavene til Peña blir stadig tyngre og mer intrikat. At ansiktet hans dekker hele skjermen når den litt overraskende cliffhangeren kommer i siste scene, er det mest positive nyheten gjennom hele serien.