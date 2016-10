1 2 3 4 5 6 «Frikjent 2»

OBS Røpe-alarm! Her avsløres noe av handlingen i starten av sesong 2.

I sesong 1 kom forretningsmannen, Aksel Nilsen, tilbake til hjembygda etter 20 år i utlendighet.

Han forlot landet og bygdesnakket etter å ha blitt dømt og så frikjent for drapet på ungdomskjæresten Karine Hansteen. Som sjefforvalter for storinvestorer i Asia blir han av Karines far (Ingar Helge Gimle) bedt om å komme hjem for å redde den familieeide hjørnestensbedriften i bygda.

Et opplegg som ikke går helt etter planen.

Overbevist om Aksels skyld

Karines mor, spilt av svenske Lena Endre, er fortsatt overbevist om at han er skyldig i drapet.

Hatet hennes mot Aksel skyller frem og tilbake i takt med hendelsene. Sesong 1 avsluttes høydramatisk med at far Hansteen griper til hagla i Aksels nærvær, og tilstår drap på datteren før han tilsynelatende tar livet av seg.

Eirik Evjen / TV2 / MisoFilm

Neste sesong trekker så trådene direkte videre. Det som skulle være løsningen, var kanskje ikke det. Gimles figur dør ikke. Han kommer tvert i mot til bevissthet igjen og kommer overraskende raskt hjem.

Usikkerhet om tilståelse

Både familien og den tilreisende statsadvokaten, som skal vurdere å ta ut en eventuell ny tiltale i saken, har sine tvil om familieoverhodets noe vage tilståelse.

Flere gamle familie- og bygdehemmeligheter dukker opp fra glemselen og fra destruerte barnevernspapirer.

Her sår manusforfatterne på intelligent vis motivkorn hos flere av historiens bipersoner. Nye relasjoner oppstår og gamle, hittil ukjente, avsløres.

I det hele tatt bølger historien og avsløringene frem og tilbake såpass mye, at man til slutt kan bli litt usikker på hva som er hovedhandling og hva som er forsøk på avledninger for å holde spenningen oppe.

Vakker natur og troverdige rollefigurer

Produsentene frir utilslørt til salg av serien i utlandet med mektige og vakre naturbilder inne i mellom velskreven og ganske så troverdig handling og dialog. Sesong 1 ble en stor suksess for TV2 og er allerede solgt til hele 112 land.

Persongalleriet er ikke veldig stort, men spennende nok. Aksels nevrotiske mor, glimrende spilt av Anne Marit Jacobsen, er en fryd i seg selv. Livet til drapsofferets nå voksne bror Lars er i ferd med å gå helt i oppløsning. Henrik Rafaelsen gjør en god jobb som helfrustrert fabrikkeiersønn med et tiltagende alkoholproblem.

Fra «Game of Thrones» til Lifjord

Et nytt og friskt pust er Tromsø-skuespiller Amrita Acharia (25), tidligere kjent for blant annet filmen «Jeg er din» og en rolle som slavekvinne i «Game of Thrones». Her spiller hun tilreisende statsadvokat som stiller viktige spørsmål i etterforskningen.

Eirik Evjen / TV 2

Nicolai Cleve Broch står like fjellstøtt i hovedrollen, som i første sesong. Selv om dress og slips-nykker fra Asia ikke er helt borte, og kone og sønn der nede overraskende fort er glemt.

Vi får også et møte med Trond Espen Seim, som eplekjekk Oslo-advokat feier han inn som forsvarer i en ny rettssak. Vi skal ikke avsløre for hvem.

Befriende fritt for narko og skuddvekslinger

Denne anmeldelsen baserer seg på sesongens fire første episoder, av totalt åtte.

Godt manusarbeid gir få logiske brister i det vi har sett av handling og dialog så langt. Selv om det i virkeligheten sikkert nok tar «noe» lenger tid å sortere mengder av, og sette sammen millimeter brede papirstrimler, fra en makuleringsmaskin til lesbare dokumenter.

En mistenkt, drapsdømt og om enn senere frikjent mann, ville nok heller ikke vært så god kompis med bygdas lensmann.

«Frikjent 2» er et grunnsolid krimdrama med en naturskjønn, om enn noe dysfunksjonell norsk bygd, som kulisse. Et krimdrama befriende fritt for narkotikaproblematikk og annen våpenbruk enn ett selvmordsforsøk.

Dialogen er god og troverdig fremført av gode skuespillere, som klarer å oppføre seg som de virkelig befinner seg i en familiemiddag eller i en bil på svingete vestlandsveier og ikke på scenekanten i Nationaltheatret.

Spenningen i dramaet holdes naturlig oppe, helt frem mot løsningen på mysteriet som vi er lovet å få i siste episode.