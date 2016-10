Nesten én million fulgte Brækhus-knockout

Den norske proffbokseren vant på knockout mot Anne-Sophie Mathis i annen runde. Ifølge MTG hadde TV 3 990.000 seere på det meste.

Totalt var 1,44 millioner seere innom TV 3 i løpet av den over fire timer lange sendingen. Snittet gjennom hele kvelden endte på 360.000.

– Dette er en lørdag som går inn i historiebøkene for både boksesporten og TV 3s del. At over én million seere fikk med seg Brækhus' knockout er en anerkjennelse av Brækhus som idrettsutøver og boksing som sport, sier MTGs Morten Micalsen.

– Dette er det nest høyeste seertallet på TV3 noen gang, slår han fast. (©NTB)