Blant mine sterkeste TV-minner fra oppveksten på 80-tallet var de høydramatiske avslutningene på antologien Hitchcock’s favoritter.

Spesielt episoden hvor en kvinnelig fengselsinnsatt overtaler ansvarlig for å frakte lik ut av fengselet til å la henne få snike seg opp i kisten i nattens mulm og mørke, for at han skal grave henne opp til frihet senere.

Forskrekkelsen var like stor hjemme i sofaen som nedi TV-kisten da den utålmodige rømlingen, godt begravet seks fot under, tenner en fyrstikk og innser at liket ved siden av henne i kisten er den korrupte fengselsassistenten.

Forutså grisesex

Det er denne effekten Black Mirror hele tiden søker. Det skadet ikke seriens sjokkomdømme at dens første fortelling handlet om en britisk statsminister som har sex med en gris, for så å oppleve at historien ble dust speilet av virkeligheten da David Camerons bisarre studentritualer kom for dagen.

I Norge spiser vi kanskje gris, men i Storbritannia...vel, noen bilder-i-hodet klarer man seg uten.

Bak sjokkeffektene ligger stadig Black Mirrors gjennomgående format og tema: fortelle enkeltstående historier hvor bruk av teknologi diskuteres og kritiseres.

I første episode av denne tredje sesongen streber en ung pike for å øke snittet sitt i en fremtidig verden hvor perfeksjonsjagende mennesker rangerer hverandre fra 1 til 5 stjerner. Det er mulig Black Mirror vil understreke seriens premiss for eventuelt nye seere, men fortellingen blir så endimensjonal og klisjéfylt kritikk av et like-samfunn at den kun reddes av en gnistrende god og litt morsom avslutning.

Det sesongen mister via overtydelighet i første episode, tas heldigvis tilbake utover i sesongen.

Black Mirror er best når nettet brukes mot oss

Episoden «Playtest» har 2016s mest irriterende og passiv-aggressive karakter i en amerikaner som lar seg bruke i VR-forsøk av en spillprodusent, men hans personlige historie om familie, tap og sykdom gjør både ham og episoden sår, vemodig og spennende.

I episoden «Shut up and dance» treffer Black Mirror blink når de utsetter karakterene for det moderne marerittet: at noe av det du gjør eller sier på nettet skal brukes mot deg.

Én etter én blir vanlige, uskyldige mennesker brikker i et makabert spill, mens en usynlig, tilsynelatende hensynsløs person eller organisasjon styrer det hele med noen tastetrykk.

Her trenger ikke Black Mirror bruker karikerte, futuristiske kulisser eller overdreven SoMe-avhengighet, og serien bygger lag på lag av frykt og hjelpeløshet frem mot en overraskende avslutning. Alex Lawther i rollen som den unge, uheldige nettpornosurferen gjør da også sesongens sterkeste skuespillerinnsats.

Gode, sjokkerende oppløp

Denne tredje sesongen av Black Mirror er langt fra perfekt. Som tidligere sesonger prøver og feiles det, men søken etter nye måter å diskutere teknologi på gjør også serien interessant å følge med på.

Og etter hvert som serien gang på gang leverer gode og lett sjokkerende oppløpssvinger, klarer man aldri å legge en episode fra seg.

Man skriker kanskje ikke mot skjermen av frykt og oppstandelse slik Hitchcock’s favoritter sørget for i en-kanalsriket for noen tiår siden, men det skal godt gjøres å ikke få et solid hakeslepp eller to av Black Mirror.