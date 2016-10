Netflix' nye serie om den britiske dronningen koster over en milliard

– Stille! Klar til opptak. Stramt antrukkede beefeatere marsjerer taktfast inn. Festpyntede statister med vannkjemmet hår og glitrende tiaraer inntar sine posisjoner på de grønne mattene, som senere vil bli til kirkegulvet i Westminster Abbey.

Dronningen, spilt av Claire Foy, fikler enn så lenge med mobiltelefonen ved sminkebordet.

Aftenposten er med i kulissene når Netflix forsøker å gjenskape et av historiens mest berømte ekte TV-øyeblikk, kroningsseremonien av den 25 år gamle dronning Elizabeth II sommeren 1953.

Flere hundre statister gjør seg klar for opptak i det legendariske Elstree filmstudio, en liten TV-landsby nord i London.

The Crown er den amerikanske strømmetjenestens første produksjon på britisk jord, og i tillegg den aller dyreste. Ifølge den britiske avisen The Daily Telegraph koster dramatiseringen av dronning Elizabeths seks tiår på tronen 100 millioner pund, altså drøyt 1,2 milliarder norske kroner.

Robert Viglasky/Netflix

Dyrt prosjekt

Dermed forsøker strømmetjenesten å fylle tomrommet etter suksessen Dowton Abbey.

Hjernen bak serien er Peter Morgan, som tidligere har hatt rojal suksess med filmen The Queen og teaterstykket The Audience.

På settet nord i London er det hektisk aktivitet, med malere som legger siste hånd på isopor- og kryssfinérversjoner av inngangspartiet til både Buckingham Palace og statsministerboligen 10 Downing Street. Også store deler av palassets private fløy er bygget opp.

I en av de stoffbelagte trappegangene sitter den unge barneskuespilleren som portretterer Elizabeth som barn og leker med sminkørene, mens malingen på veggen bak henne flasser av. Palasset i årene før krigen trengte et strøk maling eller to.

– Vi har nok mer penger pr. time enn de fleste TV-dramaer. Men vi prøver å skape noe veldig stort, som omhandler en av de rikeste familiene i verden, så vi trenger en del penger, forteller produsent Andrew Eaton.

70 prosent av filmingen har foregått på ekte herskapshus, stats- og kirkebygg rundt om i landet, omtrent det dobbelte av det som er vanlig for en TV-produksjon.

Fakta: THE CROWN TV-drama som følger dronning Elizabeth II, hennes forhold til landets statsministere og til de samfunnsmessige omveltningene. Serien er en Netfilx-originalproduksjon, som skal fortelles i totalt 60 timeslange episoder fordelt over seks sesonger. Bygger på Peter Morgans stykke The Audience, men vil gå mer inn i kongefamiliens indre liv. Første sesong ble filmet i England i løpet av 145 dager mellom juli og februar. Skuespillerne er i utgangspunktet med i de to første sesongene, så kan det bli aktuelt å skifte ut hovedrolleinnehaverne. Slippes på Netflix 4.november.

Kunstnerisk frihet

I scenen der Elizabeth besøker Westminster Abbey i forkant av kroningen med sin ektemann Philip, spilt av Matt Smith, nekter alfahannen å knele for sin kone.

– Du går ned på kne for dronningen, for kongeriket, snerrer hun.

Utallige timer research, og en god dose fantasi, har gått med for å fylle inn denne typen fiksjonsdialog mellom maktmenneskene.

– Jeg har på mange måter fått et varmere syn på mange av disse karakterene jeg har levd med i alle år. Dette er ekte mennesker som man må fremstille på en rettferdig og forhåpentligvis respektfull måte, sier Smith om ansvaret det er å balansere historiske fakta med fiksjon.

Målet er at serien ikke skal være en dokumentar, men i all hovedsak utforske det menneskelige som utspiller seg i de kongelige kulissene der vi aldri slipper inn.

Hun har overlevd imperiets kollaps, velferdsstatens glansdager, hippietiden, EU-strid, terrorangrep, krig og ikke minst – drama i egne rekker. Hun er historiens lengstregjerende britiske monark, men hva vet vi egentlig om dronningen?

Også Foy sier det er utfordrende å portrettere en privatperson hele verden har et forhold til som offentlig karakter.

– Dette er mennesker vi har vokst opp med, og kjent hele livet, som er der hver jul på TV. Jeg forsøker å spille henne på en så forståelig måte som mulig, som en ung kvinne som opplever at faren hennes dør alt for tidlig og som plutselig får et enormt ansvar, sier Foy, som ankommer intervjuet iført snekkerbukse, hvit t-skjorte og gammeldags opprullet hår.

Neste scene på programmet er en samtale mellom dronningen og Philip, i deres soverom.

– Hennes private liv har en så utrolig liten plass på hennes daglige agenda, og hun er den eneste i hele verden som vet hvordan det er å gjøre den jobben hun gjør. Det er ganske vanskelig å få tak i førstehåndsinformasjon om hva hun egentlig tenker og sier.

Historiske detaljer

Selv om mye av det mellommenneskelig dramaet er fiksjon har serieskaperne forsøkt å veie opp med å være pinlig nøyaktig i fremstillingen av historiske hendelser og artefakter.

Kostymedesigner Alex Fordham forteller at mye arbeid har gått med til å sikre at de velkjente historiske antrekkene lever opp til originalen.

Det har de fått til takket være mye ny teknologi, blant annet er gullbroderiene på Elizabeths kappe under kroningsseremonien 3D-printet.

– Vi har prøvd å legge oss så tett opp til originalene som mulig, uten at det koster armer og bein. Vel, kanskje et bein eller to, ler han, mens han viser vei gjennom rad på rad med klær merket dronningen og de andre sentrale karakterene.

Kostymeavdelingen har dessuten trengt mye advokathjelp for å trå den fine linjen mellom historisk gjenkjennelighet og brudd på opphavsrett-lovgiving. Alt fra kongelige emblemer til smykkedesign og militære symboler har de måttet gjenskape med advokater på tråden.

Netflix

Hårfin balanse

Der fremstillingen av statsbesøk, kroning og bryllup er rojal reklame på sitt mest storslåtte inneholder serien også flust med hverdagsproblemer og subtil humor på hovedpersonenes vegne.

En scene viser eksempelvis hvordan den abdiserte kong Edward jåler seg til for en fotoseanse i Paris, tilsynelatende helt uten å selv forstå hvor overfladisk han fremstår.

– Har dere bevisst inkludert elementer av latterliggjøring av kongefamilien?

– Det er vanskelig å unngå, noen ganger. Dette er ikke et forsøk på å lage en satirisk fremstilling av kongefamilien, men noen ganger er det nesten umulig å la være, sier regissør Stephen Daldry.

Til Aftenposten sier dronningens pressetalsmann ved Buckingham Palace at de er klar over TV-innspillingen, men at de ikke har noen kommentarer til serien og at de ikke er involvert i produksjonen på noe vis.

Ender neppe i retten

Og én fordel har serieskaperne når de tar seg en rekke friheter dypt inn i den mektige familiens private korridorer: kongefamilien går neppe rettens vei dersom de føler seg feilaktig fremstilt.

– Fordi, dersom de tar oss til rettssalen så er de jo selv nødt til å legge frem beviser. Og det vil de nødig. Så de holder seg på en armlengdes avstand, sier produsent Eaton.

– Jeg håper jo at når kongefamilien ser dette, som jeg er sikker på at de kommer til, så vil de si «wow, det er nøyaktig det jeg sa! Hvordan kunne han vite det?».