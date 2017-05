Det blir ingen ny sesong av musikalen/dramaet The Get Down på Netflix, melder Deadline.com. TV-serien hadde première i august 2016. Annen del av første sesong ble sluppet i april.

The Get Down er laget av den anerkjente regissøren Baz Luhrmann (Romeo+Juliet, Moulin Rouge, Den store Gatsby).

Handlingen er lagt til den fattige bydelen South Bronx i New York på slutten av 70-tallet. Plottet følger en gruppe tenåringer og er sentrert rundt hip-hopens spede begynnelse.

Kostet over 1 milliard kroner

Deadline skriver at første sesong av serien kostet 120 millioner dollar (drøyt 1 milliard kroner) å produsere, noe som gjør den til en av Netflix’ dyreste noensinne. The Get Down ble utsatt flere ganger før premièren.

Netflix deler ikke sine strømmetall. Det er derfor uvisst om The Get Down var en seersuksess.

Da det i april i fjor ble kjent at Netflix kapret stadig nye kunder, nevnte de selv The Get Down, sammen med Stranger Things og Narcos, som viktige forklaringer på kundeøkningen.

Skulle lage sesong 2

I et intervju med Vulture.com tidligere denne våren, sa regissør Luhrmann at sesong 2 var i arbeid. Det er Sony som har produsert serien for Netflix. Luhrmann sa at begge aktørene var ivrige etter en ny sesong.

Men natt til torsdag (norsk tid) offentliggjorde Baz Luhrmann selv i en Facebook-status at han ikke lenger skulle jobbe med The Get Down.

Luhrmann beklager til fansen, og forklarer at han ikke har kapasitet til å arbeide med TV-serien ved siden av sitt virke som filmregissør.