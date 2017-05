Nettpirater krever løsepenger for den nye «Pirates of the Caribbean»

Disney-sjef Bob Iger avslørte mandag at filmselskapet er blitt hacket og at innbruddstyvene holder en av deres kommende storfilmer som gissel.

Ifølge LA Times gjelder dette «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», som regisseres av de norske «Kon-Tiki»-regissørene Joachim Rønning og Espen Sandberg.

Hackerne krever at Disney utbetaler «en stor sum penger» i den digitale valutaen Bitcoin for å forhindre spredningen.

Filmen er den femte i «Pirates»-serien og har premiere i Norge 26. mai.

Det er ikke første gang Rønning og Sandberg fortviler over piratvirksomhet: Regissørenes norske storfilm «Kon-Tiki» ble også spredt på nett av fildelingspirater.

Disney nekter å betale – samarbeider med FBI

LA Times melder at Disney-sjefen fortalte ABC-ansatte at hackerne truer med å slippe den nye «Pirates»-filmen stykkevis på nett til pengene blir utbetalt.

Ifølge Iger har Disney ingen intensjoner om å betale løsepengene og samarbeider nå med FBI.

Det er bare noen uker siden Netflix havnet i samme situasjon. Da lekket hackere ti episoder av den nye sesongen av suksesserien «Orange Is the New Black», etter at Netflix nektet å betale løsesummen.

«Pirates of the Carribean»-serien er en gigantsuksess for Disney. Filmene har tjent inn over 31 milliarder kroner på verdensbasis.