FEM KJAPPE SPØRSMÅL TIL NICOLAI TANGEN

Hva er formålet med kunstsamlingen din

– Den skal gi et godt bilde av kunsten i etterkrigstiden. Kanskje er ikke alle kunstnere med, det er jo mitt privilegium som samler, at alle jeg synes er viktige er med.

Hvor er det rareste stedet du har plassert kunst?

– Jeg planlegger jo å få opp all kunsten i en gammel kornsilo, det er vel litt uvanlig?

Hvorfor er kunst viktig i dagens samfunn?

– Kunst fanger en «tidsånd». Så på en måte gjenoppliver kunsten historien, samtidig som den bearbeider den. Kunst skaper identitet. Og så kan den skape masse debatt, det er jo bra!

Har kunsten gjort deg til et bedre forretningsmenneske?

– Absolutt. Kunst er veldig bra for kreativiteten. Og reduserer stress.

Ditt beste råd til en potensiell kunstkjøper?

– Kjøp den litt eldre kunsten, den som har 40–50 år på baken. Da vet du om verkene blir stående eller ikke. Det er mye mindre risikabelt enn å kjøpe den samtidige kunsten.

Etterretningsmannen

«Et diplomatsvar som det der slipper du rett og slett ikke unna med. Hva mener du egentlig?»

Det hadde bare gått noen minutter i stolen foran hedgefond-eier og kunstsamler Nicolai Tangen, men det føltes allerede som timer. Runde formuleringer og trivielt snikksnakk er ikke noe han bruker tid på. I stedet haglet spørsmålene om samfunn, kunst, personlig erfaring og kompetanse. Rett på sak. Full oversikt over alle detaljer og intensjoner.

Kanskje en vane fra hans tidligere tid som etterretningsmann? For etter 45 minutter ble strømmen av spørsmål erstattet med et stort smil:

– Greit, da er det nok business. Nå skal vi ha litt mat og snakke om kunst og meningen med livet!

Slik var mitt første møte med Nicolai Tangen. Mannen som i fjor donerte hele sin kunstsamling til Kristiansand og nå er pådriver for et nytt museumsbygg i byen. Til daglig holder han til i et kontor på Conduit Street i London, der han driver sin investeringsvirksomhet.

Skyr offentlig oppmerksomhet

Om du ikke kjenner til Tangen, er det kanskje fordi alle hans forretninger foregår i utlandet. I tillegg holder han en lav profil i Norge og skyr pressen som pesten. Til Aftenpostens serie om kunstsamlere gjør han et sjeldent unntak og slipper oss tett innpå samlingen og sine tanker om den.

Den Tangen man møter etter det første «avhøret», er en ganske annen person. Han har samlet kunst i over 20 år og snakker mildt om sitt første betydelige kjøp, Johs. Rians maleri Fra kunstnerens atelier (1953). Han likte de klare fargene og den skjeve komposisjonen. Hvordan han fikk lov til å se inn i kunstnerens egen verden.

Kunst reduserer stress

Siden har kunsten hatt en viktig rolle og funksjon i Tangens hverdag. Den gjør ham skarpere, mer fokusert og reduserer stress, sier han: – Kunst skjerper min kreativitet og hjelper meg å slappe bedre av.

Det siste må riktignok være et relativt begrep for Tangen, hvis business er preget av filosofien «if you are on time, you are too late». For her kastes ikke tiden vekk.

Bare så langt i år har han kjøpt rundt 200 verk. Og samtidig som han i samspill med Kristiansand by og Sørlandets Kunstmuseum har startet prosjektet om et nytt kunstmuseum, lanserte firmaet hans sitt tredje hedgefond, som etter et snaut halvår forvalter nærmere 700 millioner dollar.

Utvider fra Norge til Norden

Nicolai Tangen har et definert mandat for sin kunstsamling, som består av rundt 1400 verk. I utgangspunktet har planen vært å dekke norsk kunst fra etterkrigstiden, men i praksis har den spesifikke perioden for samlingen blitt strukket bakover i tid, til cirka 1930.

Dessuten utvider han akkurat nå samlingen med kunst fra hele Norden. Han går fortrinnsvis etter malerier, papirarbeid og kunsthåndverk – og har blant annet en av verdens største samlinger av danske Axel Salto. På kontoret i London er det Salto-keramikk overalt, blant annet en vase med ni potente utvekster midt på bordet. Han lyser opp når han snakker om de piggete keramiske figurene: – Salto er ikke så rent lite frekk, altså.

En umoderne mann?

Men hvorfor har Tangen bestemt seg for å samle kunst fra akkurat denne perioden? For det første mener han at man må ha litt distanse i tid for å kunne se hvilke kunstverk som vil bli stående.

Hans første råd til en potensiell samler er derfor å ikke samle for tett på samtiden, men kjøpe kunst som har 40–50 år på baken.

I tillegg er det viktig for ham å sette sammen en kronologisk fremstilling av etterkrigstidens kunst, en idé som har en ideologisk forklaring.

– Jeg mener kunst fanger tidsånden og minner oss på vår identitet. Dette har vi bruk for i et mer og mer historieløst samfunn, sier han alvorlig, før han legger til med en liten latter: – Eller er det kanskje bare jeg som er en veldig umoderne mann?

Ser norsk kunst utenfra

Både når det gjelder finans og kunst jobber Tangen systematisk og analytisk. Han er opptatt av å gjøre grundig research og legge langsiktige planer.

Når han vurderer nye investeringsmuligheter, finkjemmer han hele den aktuelle organisasjonen. Han leter i informasjonen han får oppgitt, men også i det som ikke blir ham fortalt.

Det er derfor ingen overraskelse at han viet et helt år til forskning på en av de mest sentrale kunstnerne i samlingen, tysk-norske Rolf Nesch. For ti år siden tok Tangen et par år fri fra finanslivet for å ta en mastergrad i kunsthistorie ved The Courtauld Institute of Art i London.

Nesch - teknikken og bakgrunnen

Han lar seg særlig fascinere av Neschs teknikk: hvordan kunstneren i sine trykk får frem en spesiell dybde og stemning ved å skjære i platene og bruke metall og netting.

Samtidig liker han å betrakte hvordan Nesch, som flyktet til Norge fra 1930-tallets Tyskland, ser og tolker den norske naturen i sine verk. Kanskje gir akkurat dette en spesiell gjenklang hos Tangen. For etter mange år i London ser han etter hvert Norge og den norske kunsten med et slags utenfra-blikk.

Tar han noen mentale hjemreiser gjennom kunsten? I flere tiår har han iallfall sittet midt i en pulserende, internasjonal kunstmetropol og konsekvent kjøpt norsk etterkrigskunst.

Kvinnelige kunstnere

Selv om Tangen utvilsomt er den som sitter bak rattet, er hans ansatte og deres råd viktige for ham i investeringsvirksomheten. På samme måte bruker han eksperter og lytter åpent til deres innspill når det dreier seg om kunstsamlingen. Får han råd han stoler på, omsetter han disse til handling i rakettfart.

Engang nevnte jeg at hans private samling er blant de bedre når det gjelder representasjon av kvinnelige kunstnere, men at det jevnt over står for dårlig til på den fronten og at også hans samling burde hatt enda flere kvinner.

En snau uke etter sendte han en e-post. Han ville bare fortelle at han hadde kjøpt fem nye kunstverk, alle laget av kvinnelige kunstnere.

Sikrer seg hele serier

I samlingen har han etter hvert også en del kunstnere representert med en bred portefølje, som Marianne Heske, Aase Texmon Rygh, Ryszard Warsinski og Gunnar S. Gundersen. Slik forteller samlingen egne små historier om hele kunstnerskap.

Han er dessuten opptatt av å sikre seg fullstendige serier og var den første til å kjøpe en komplett samling av Texmon Ryghs Møbius-skulpturer. Slik viser Tangens samling et både bredt og nyansert utsnitt av norsk kunsthistorie.

En samling i rivende utvikling

Selv om det er systematikken og den definerte kronologien som først og fremst karakteriserer Tangens samling, finnes det også tematiske tilnærminger her. Som det han selv omtaler som «Tristessen», representert ved Reidar Aulie og Finn Ragnvald Faaborgs upolerte og sørgmodige kunstnerunivers.

Han snakker også om «konstruktive verk», som hos Gunnar S. Gundersen eller danske Richard Mortensen, og et område han beskriver som «naturlyrisk kunst», med navn som Irma Salo Jæger og Anna-Eva Bergman. Den sistnevnte kategorien består av poetisk og abstrakt kunst, som Bergmans særegne fremstillinger av norsk natur og himmellegemer. En annen «avdeling» av samlingen inneholder mer konseptuell og idébasert kunst fra 1960- og 70-tallet, som for eksempel Kjartan Slettemarks ironiske portretter av Richard Nixon. Den siste tiden har Tangen også begynt å samle på skandinavisk fotokunst. Med tempoet han holder, er det umulig å si hvordan samlingen vil utvikle seg i årene fremover.

Vil sette Kristiansand på kunstkartet

Å samle på kunst er altså ikke en hobby for Tangen. Kunsten skal ikke gjemmes bort på et lager eller gis i arv til barna, men er kjernen i en større, strategisk plan som omfatter hans egen historie og bakgrunn.

Da han donerte hele sin samling til barndomsbyen Kristiansand i fjor, var det fordi han for alvor ville sette byen på det kunstneriske kartet.

Donasjonen kom derfor med én betingelse: at det ble funnet egnede visningsrom.

Byen kastet seg umiddelbart rundt med bred politisk oppbacking, og planen er nå å samlokalisere Tangen-samlingen med Sørlandets Kunstmuseum i et verneverdig silobygg av arkitekten Arne Korsmo.

Kunstsiloen

I disse dager jobbes det dermed med et nytt museumsbygg i Kristiansand, der kunstmuseet, private aktører, by og region står sammen med et felles mål. Arkitektkonkurransen til «Kunstsiloen», som prosjektet kalles, er allerede i full gang.

Tangen ser på kunst som verdifull kulturell kapital. Han tenker at kunst kan øke attraksjonsverdien og konkurransedyktigheten for en by og et samfunn. Slik vil han bidra til at Kristiansand blir en kulturell magnet som også skal tiltrekke seg internasjonal oppmerksomhet.

Ambisjonene for barndomsbyen og pågangsmotet er iallfall allerede på plass. Som han selv formulerer det: – Undervurder aldri kombinasjonen av kapital, energi og mindreverdighetskomplekser.

Fakta: Nicolai Tangen (f. 1966) Fondsforvalter og kunstsamler fra Kristiansand, bosatt i London. Bachelor of Science in Economics, concentration Finance fra Wharton School, Pennsylvania i 1992. Sitter i dag i styret for Wharton. Etablerte investeringsfondet AKO Capital i 2005, som forvalter mer enn 80 milliarder kroner. AKO er satt sammen av forbokstavene i navnene til hans tre barn. Etablerte det veldedige fondet AKO Foundation i 2013, som tildeles 10 prosent av fortjenesten fra AKO Capital. Til nå er det tilført rundt 500 millioner kroner og støtten går blant annet til Courtauld Institute, Teach First, og Strømmestiftelsen. Jobbet ti år som forvalter, fem som partner i Egerton Capital, og er flere ganger kåret til den beste forvalteren innen sitt område av Reuters. Gjennomførte Forsvarets russiskkurs i 1988. Trent i avhørsmetoder og etterretning i Forsvaret. Tok mellomfag i russisk ved Universitetet i Bergen 1989 og har jobbet ved Eksportrådet i Moskva. Master i kunsthistorie fra The Courtauld Institute i London i 2005, med hovedoppgave om Rolf Nesch. Har samlet kunst i 20 år og bygget en samling på cirka 1400 verk, primært med norsk kunst fra 1930 til 1980. I fjor donerte han samlingen til Kristiansand, sammen med kapital til Sørlandets Kunstmuseum og til et nybygg. Verkene overføres etter hvert til en nyopprettet stiftelse. Har 99 kunstverk i deponi hos KODE i Bergen. Aktuell med: Denne høsten kåres vinneren av arkitektkonkurransen til det nye kunstmuseet i Kristiansand.

Kilder: Samtaler med Nicolai Tangen. Norske og internasjonale presseklipp.

