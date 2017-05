Nicole Kidman i brutal ny film: Møtte både piping og klappsalver i Cannes

49-åringen har hele fire filmer på programmet i Cannes, blant annet Sofia Coppolas nye The Beguiled og Jane Campions TV-serie Top of the Lake: China Girl.

– Vil ut av komfortsonen

– Det er en stor kompliment å få være her i så mange prosjekter. Det var ikke planlagt. Jeg ønsker å være mer modig og fri i valgene fremover, jobbe med filmarbeidere jeg tror på, og komme meg ut av komfortsonen. Det føles nesten som å være 21 år igjen, i starten av en karrière, sier Kidman da hun møter pressen for første gang i Cannes.

Hun er en av filmverdens største stjerner, men holder lav profil i filmbyen. Og gjør minimalt med promotering.

The Killing of a Sacred Deer er en bisarr film om et legepar (Colin Farrell og Nicole Kidman) som blir utsatt for et makabert hevnmysterium når en tenåringsgutt kommer inn i livet deres. Filmen er laget av den greske The Lobster-regissøren Yorgos Lanthimos. Og er absolutt ikke for alle.

Det var både piping og klappsalver etter pressvisningen mandag morgen.

– Viser ikke barna filmene mine

Innholdet er ganske brutalt, med barn i sentrale scener. Kidman forteller at hun var veldig beskyttende overfor de unge skuespillerne.

– Vi skjøt den nesten som en komedie. Vi pratet mye sammen på settet. Det føltes aldri ubehagelig.

– Har døtrene dine på syv og ni sett filmene dine?

– De var med til London da jeg spilte inn Paddington, men de ble faktisk litt opprørt over at jeg var skurken der. Men generelt mikser vi sjelden familieliv og jobb. Jeg er gift med en musiker (Keith Urban), som også er travel, men hjemme er det barna som betyr alt. Familierommet er hellig, sier Kidman.

Hun er klar på at hun har et moralsk kompass, men liker å ta risiko på film.

– Det å velge en regissør er en risiko. Jeg vil gjerne følge deres visjoner, så jeg gir meg over til prosessen. Jeg trenger ikke jobbe lenger. Så dette er noe jeg gjør fra hjertet. Jeg har lyst til å støtte debutanter og filmskapere jeg liker. Om det betyr å krysse grenser, er jeg villig til det. Jeg har alltid hatt en opprørsk sjel og vil for all del ikke bli konform, sier Kidman smilende.