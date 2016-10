Nils Chr. Moe-Repstad: Korte og krevende dikt kan leses som tre-linjers essay

Nils Chr. Moe-Repstad:

Wunderkammer. 27 kataloger

Dikt

Flamme Forlag

På 1970-tallet ble diktsamlinger i flere forlag utgitt i et standard bokomslag, det var bare romanene som ble individuelt designet og som kom i hardback. Den tid er heldigvis for lengst slutt, og flere forlag legger mye omtanke i den visuelle innpakningen også av lyrikk. Flamme Forlags utgivelse av Nils Chr. Moe-Repstads dikt er et eksempel på det, en sort, rektangulær og elegant bok i stivt omslag på hele 750 sider, med skilleark i svart, og ett i oransje. Skulle man sammenligne med varehandelen, ville det være bare de aller dyreste merkene som kom i en slik katalog.

Og katalog er nettopp ordet, tittelen på Moe-Repstads diktsamling er Wunderkammer. 27 kataloger. Et Wunderkammer var i tidligere tider encyklopediske samlinger av objekter fra naturhistorie, geologi, arkeologi, kunst og religion, et slags «verdensteater», et minnested som var en forløper for det senere profesjonelle museet.

De 27 katalogene til Moe-Repstad bringer oss nettopp rundt i verden, til alle tider og til alle steder, Miami og Bombay, Amerika og Vietnam, til år 1483 i Vatikanet da Sixtus IV innviet kapellet for Marias opptagelse i himmelen, til 1875 i Bournemouth da Thomas Hardy skrev dikt om St. Swithin´s Day. «Jeg tar Dante i hånden» heter det i et dikt, i et annet «Jeg tar Kurfyrsten av Sachsen i hånden». I et tredje dikt er jeget hos vikingene på Grønland, i et fjerde med Franklin-ekspedisjonen til Nordvestpassasjen.

Prosadikt

Formen på tekstene er i overveiende grad prosadikt, på tre linjer. Samlingens første lyder slik:

«Jeg husker bekken, de grønne sivenes bevegelser, det kan ha vært lyssiv som skiller seg / fra gress ved sine frie blomster, jeg tenkte aldri at en reise i universet kunne starte sånn / men universet er ingen reise, det er et hav som drukner minner fra store avstander»

Starten på teksten virker som en vanlig prosaskildring, men skildringen av bekk og siv går snart over i en refleksjon rundt en reise i universet, en reise som imidlertid i neste utsagn benektes som et gyldig bilde på universet, og en sammenligning med havet kommer inn. Prosadiktet må leses på to måter samtidig, dels fremoverrettet, som vi leser fortellende prosa, dels må vi stoppe opp og gå i dybden på bildene, slik vi ofte gjør i lyrikklesning.

Krever mye

Moe-Repstads tekster krever ganske mye av leseren, ikke minst når allusjonene blir mange. Hva betyr for eksempel dette: «Las Vegas er en del av det gamle Germania: at Parsifals far ble myrdet / i ørkenen, viser at jeg kan finne tysk genitiv og min lykkelige ungdom / der jeg ligger i fosterstilling, og The Mirage er uskyldens Köningspitze». Dette blir for meg nærmest en rebustekst, kanskje kan man google seg frem til noen svar, men orker jeg det egentlig?

Et Wunderkammer, eller «Cabinet of Curiosities» som det heter på engelsk, var en måte å gi eieren en slags symbolsk kontroll over verden på. Kanskje er de 27 katalogene til Moe-Repstad også uttrykk for et kontrollbehov, eller en slags mestring av tilværelsen, for i et etterord takker poeten en overlege ved Sørlandet Sykehus, samt assistenter som får ham «til å fungere». Og når man leser ser man at en sykdomshistorie av og til dukker opp i diktene, gjerne knyttet til skriving: «Når jeg snur meg over på siden og skriver, er det vanskeligste å snu seg [...] jeg presser armen gjennom og under sengehesten / drar hofta med meg, eller blir liggende på ryggen hele natten for å skrive.»

Personlige tekster

Faktisk synes jeg disse mer personlige tekstene er de beste, også når han skriver fra sitt eget Kristiansand, som her: «Jeg hører sirener og tror det er politiet, men jeg bor ved havet, og siden det er lavvann / kan det være lokkesang, jeg alarmerer kystvakten og sier de bør søke etter skipbrudd / og druknede sjømenn på yttersiden av Bragdøya, skjærene og de små øyene utenfor.»

I Wunderkammeret går poeten seg ofte bort i de store sveipene. Det er kanskje meningen, men det spørs om leseren vil være med. Imidlertid er det mer kommunikative passasjer innimellom, biografiene over kjente personer er god, det samme Dekameronens katalog, diktene om Ezra Pound og Svalestupkatalogen. Og: en katalog skal kanskje ikke leses 750 sider i sammenheng slik jeg har gjort, men ligge under bordet og lokke, be om å bli åpnet stadig på nytt.