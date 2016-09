Nina Lykke: – Barna våre blir automatisk kongen i familien

Forfatteren Nina Lykke tegner et presist bilde av den akademiske, øvre middelklassen i sin nyeste bok Nei og atter nei. Det er overflod, dekadense og livstretthet i Oslo-romanen som tar oss med til Solveien på Nordstrand, til litteraturgruppe på Vinderen og designleiligheter i Ullevål Hageby.

Dette er Nina Lykkes nære univers, og hun har mye på hjertet.

– Det er en lettelse å skrive, å sette ord på tilværelsen. Jeg synes det er spennende å utforske hvorfor vi lever som vi gjør, sier Lykke.

Rolf Øhman

Barneoppdragelse og mobiltelefon

I boken retter hun et kritisk blikk mot dagens barneoppdragelse og mener vi lar barna får bestemme altfor mye. Hun skriver om de voksne guttene som ennå ikke bidrar i huset i det hele tatt, som legger fra seg skittent undertøy og er mest opptatt av seg selv og mobiltelefonen.

Hovedkarakterene i boken, Ingrid og Jan, fulgte middelklasse-tidsånden i oppdragelsen av de to sønnene. De gav dem kjærlighetserklæringer og fysisk kontakt, familiefrokoster, heiing under forballkamper, sunne matpakker fra hele kostholdspyramiden, høytlesning ved sengetid og mye oppmerksomhet. Men lektor-mamma Ingrid innser at slitet har vært forgjeves. For hvordan har guttene blitt når de nærmet seg 20 år? Helt gjennomsnittlige, de er hverken spesielt flinke på skolen, spesielt omgjengelige eller spesielt snille.

– Hva har slått feil med vår tids barneoppdragelse?

– Når det kommer et barn inn i familien, blir barnet automatisk kongen i familien. Sånn må det kanskje være i begynnelsen, men ofte er det som om foreldrene slutter å eksistere, samlivet lider og halvparten går jo også fra hverandre.

– Jeg husker godt at mine besteforeldre hvilte middag, og da skulle det være stille i huset. Det er helt utenkelig i dag. Vi er opptatt av å være gode foreldre, men noe går tapt på veien. Barn vil aldri slutte å kreve, de har det ikke i seg å sette grenser, men vil alltid ha mer oppmerksomhet, sier Lykke.

Rolf Øhman

Rødvinen hjalp på melkeproduksjonen

Det å få barn er en omveltende opplevelse. Man går helt i spinn med amming og alt man skal få til, minnes hun selv.

– Jeg husker jeg drakk amme-te, det hjalp ikke på melkeproduksjonen, men det hjalp med rødvin ...

– Hva har du lagt vekt på i oppdragelsen av dine barn ?

– Det har vært viktig for meg å ikke gi barna skyldfølelse, de skal ikke ha ansvar for meg. Jeg har vært opptatt av at de skal passe på seg selv og sette grenser overfor andre mennesker. Nå går begge på embedsstudiet i psykologi og er veldig på plass i sine liv. Det er jeg utrolig glad for. Jeg har aldri hjulpet dem med leksene, de har vært selvdrevne.

Hun har tenkt mye på hva skilsmissen har gjort med dem, de var 4 og 6 år gamle.

– Men vi hadde en vennlig skilsmisse og eksmannen bor fortsatt i nabohuset. – Gjett om jeg har tenkt mye på dette nå når begge skal bli psykologer, sier hun.

Tekopp ved langbordet

Vi sitter ved langbordet og drikker te i det romslige kjøkkenet i den gamle trevillaen, beliggende mellom Blindern og Vinderen. Her bor Nina Lykke sammen med ektemann nummer to og her har hun oppdratt sine to døtre, som nå er 21 og 24 år.

Hvorfor gjør vi som vi gjør ?

I alle tre bøkene oppholder hun seg innenfor samme univers. Men hva bringer hun med seg av egne erfaringer inn i dette?

– Jeg har materiale å ta av i rikt monn både i meg selv og rundt meg. Etter hvert som jeg har blitt eldre har jeg kommet til at alle ser seg selv som en outsider, det gjør også jeg. Men det er befriende å bare slå det fast med en gang at jeg kommer fra vestkanten. Jeg er oppvokst på Frogner og Røa, men egentlig er jeg etnisk trønder, siden foreldrene mine er førstegenerasjonsinnvandrere fra Trondheim. Jeg har alltid vært en arbeidsmaur, jeg holder på døgnet rundt og det gjør de aller fleste i nabolaget rundt meg.

– Hva opplever du som hovedutfordringen i dagens samfunn ?

– Det er et paradoks at det er så mye misnøye, når vi aldri har hatt det bedre. Aldri har flere hatt muligheten til å ha det bra. Jeg tror det er et menneskelig grunnvilkår at vi er skapt for å slite, og når det ikke er så mye å slite for, så finner vi på noe å slite med, sier Lykke.

Alle de psykiske plagene

Romanfiguren i Nei og atter nei, lektor Ingrid, ser på klassen sin og det faktum at enhver klasse i videregående inneholder «i gjennomsnitt to forskjellige slags spiseforstyrrelser, en halv selvskader, fire og en halv deperimerte, to med ADHD.»

– Hva sier det om vår tid at så mange unge sliter psykisk ?

– Det lurer jeg også på. Kanskje behandler vi barna på feil måte. Ikke i noen generasjon tidligere har foreldre lagt så mye til rette for barna, men kanskje det blir for mye, jeg vet ikke. Det kan også handle om en ny måte å betrakte tilværelsen på; at det vi før kalte tristhet og uro, nå er blitt til kliniske diagnoser og tilstander.

Ingrid sier «ta dere sammen og spis vanlig mat og gå med vanlige klær og slutt med dette tullet.»

– Har du for liten forståelse for alle unge som sliter, eller viser vi som samfunn for stor forståelse? Hvor går egentlig den grensen?

– For dem som sliter, er det jo helt reelt. Før led mange av hysteri, nå er det spiseforstyrrelser og depresjoner. Det smitter, men sykdomsopplevelsen er jo like sterk for den enkelte.

Rolf Øhman

Lykken kommer, lykken går….

Boken har også noen nostalgiske sider, det var en del som var bedre før. For eksempel ønsket om en gammeldags fasttelefon, der man virkelig kan smelle på røret.

«Å bare trykke på den hvite handsfree-ledningen ga ikke på langt nær den samme tilfredsstillelsen».

– Jeg er helt klart nostalgisk, fasttelefonen er en god ting, men jeg vil ikke tilbake. Man kan ikke gå tilbake i tid, sier hun. Lykke synes det er noen gode erkjennelser som kommer sigende etterhvert som man blir eldre:

– Ingen andre kan ta ansvar for ditt velvære. Dette skjønner man ikke som 20-åring, men nå skjønner jeg det. Det er en forslitt sannhet, men ingen andre enn deg selv kan ta ansvar for ditt humør og velvære. Det kan virke desillusjonert, men jeg synes ikke det. Det er faktisk mye håp i akkurat det.