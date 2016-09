Nina Lykke leverer nådeløs satire over våre liv

Nina Lykke:

Nei og atter nei

Roman

Forlaget Oktober

Hvis folk over femti møtes, og det gjør de jo, tar det sjelden mer enn fem minutter før en av dem utbryter: -Sånn er det blitt!.

Og vanligvis er det en korrekt, om ikke særlig dypsindig konstatering. Sånn er det blitt, uten at det nødvendigvis var bedre før.

Nina Lykke har skrevet sin roman nummer to, og den har hun i stor grad basert på dette utsagnet: Sånn er det blitt, og var det egentlig slik vi ville ha det?

Neppe, hvis vi holder oss til Lykke. Men vi har fått det så godt at vi har altfor mye tid til å kjenne etter hvordan vi har det. Og hvis vi ikke har det bra, står et korps av terapeuter klart til å fortelle hva vi skal gjøre. Det er en situasjon som skriker etter satire, og Lykke leverer. Skjønt hennes ambisjon strekker seg lenger enn til vennlig humor. Hun er nådeløs i sine beskrivelser av nynarsissismen, vår selvopptatte tilværelse der vi poserer for hverandre, enten via Facebook eller i levende live.

Faller for yngre kollega

Hennes hovedpersoner Ingrid og Jan lever i et størknet ekteskap. De har to sønner som burde vært voksne og stått på egne bein, men de klamrer seg til mor og far som suppestasjon, bank og vaskeri.

Ingrid er lektor og Jan er avdelingsdirektør i et departement. Han involverer seg, som det nå muligens heter på norsk, med en av sine yngre medarbeidere. Hanne er enslig og litt for langt oppi tredveårene til helt å glede seg over det. Tallrike flyktige forhold har ikke resultert i annet enn nye frustrasjoner.

Inntil altså Jan lar seg friste. Eller velger å la seg friste, som man også kan kalle det i dette minefeltet av skyld og sårhet. Handlingen går uavvendelig mot skilsmisse, oppbrudd og de patetiske positurer som jakten på kjærligheten så gjerne fører med seg.

Nina Lykke: – Barna våre blir automatisk kongen i familien

Lykke balanserer på grensen til det kyniske i sin skildring av ekteskap og utroskap i det vi en gang kalte mellomlaga. Ubønnhørlig avdekker hun de ritualene vi holder oss med i den småborgerlige velstandsorgien. De riktige ordene ved venners skilsmisse, foreldrene som barnas tjenere, den vennlige og noen ganger grådige interessen for kollegers private plager, besettelsen for design og de riktige tingene. Det meste er på plass.

Ingen kompromisser

Morsomt er det, innimellom, men aldri så vennligsinnet at man riktig kan glede seg over det. Det er både en kvalitet og en mangel ved boken. En kvalitet i den forstand at Nina Lykke holder fast ved sitt prosjekt og ikke faller for fristelsen til å uthule det ved å inngår kompromisser. Men samtidig så ufint at man nesten får dårlig samvittighet ikke bare av å lese det, men over å la seg underholde av det, som om man er i ferd med å baktale både familie og venner på det groveste.

Skjønt, noe av morskapen ligger i at Ingrid ikke helt oppfyller forventningene til en forsmådd, femti år gammel kvinne. Uten å røpe for mye kan man konstatere at hun velger sin egen vei. Hun går den uten bagasjen av illusjoner som hun altfor lenge har slept på. Og er det da bare den rene kynisme som står igjen?

