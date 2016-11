Nina Lykkes roman i tredje opplag og solgt til Tyskland

Forrige uke ble romanen Nei og atter nei nominert til Ungdommens kritikerpris 2017. Boken er allerede trykket i tre opplag og har et totalopplag på 7000 eksemplarer. Etter en budrunde er rettighetene nå solgt til forlaget Nagel & Kimche, som er en del av den prestisjetunge tyske forlagsgruppen Hanser Publishers.

– Det er en utrolig glede. Jeg kjenner på det hver dag. Det er rett og slett deilig, sier Nina Lykke til Aftenposten.

Hun har et nært forhold til Berlin og er veldig glad for at boken skal oversettes til tysk.

– Det føles helt utrolig bra. Jeg synes det er veldig stas at den skal utkomme i Tyskland. Jeg har vært mye der, sier Lykke.

Hun debuterte i 2010 med novellesamlingen Orgien, og andre fortellinger, som også ble nominert til Ungdommens kritikerpris. Romanen Oppløsningstendenser (2013) ble kortlistet til P2-lytternes romanpris.

Oktober

Anmeldernes favoritt

I høst har hun våknet til den ene gode anmeldelsen etter den andre. Her er et utdrag fra anmeldelsene:

«Nina Lykke leverer nådeløs satire over våre liv. Velstanden har tatt strupetak på oss i romanen og hun klemmer til litt ekstra der det gjør vondt.» RUNE HALLHEIM, AFTENPOSTEN

«Hylende morsomt, smertefullt treffende om middelklassens indiskrete sjarm – og angst ... sjelden har skildringene av det knugende forventningspresset vært morsommere eller mer treffende enn her ... Boka er velskrevet og underholdende, og tegner et overbevisende bilde av 'de store forventningers misnøye'. Oppfølger, ja takk!» GERD ELIN STAVA SANDVE, DAGSAVISEN

«Nå er hun her, det kvinnelige motstykket til Dag Solstads gymnaslektor Elias Rukla. Hun heter Ingrid og holder på å gå på veggene på Oslos aller beste østkant ... Nina Lykke skriver kjapt, treffende og gjenkjennelig. Desperasjonen virker ektefølt. Kanskje er hun den skarpeste satirikeren i norsk litteratur i dag. Det er det grunn til å rope hurra for.» KNUT HOEM, NRK P2

«Nina Lykke har en finslepen, kirurgisk presis misantropi … en suveren formidler av en forfallstilstand som utelukkende holdes sammen av godt vedlikeholdte nevroser» BJØRN GABRIELSEN, DAGENS NÆRINGSLIV

«En rå og fint beskrevet kamp for livet – for Ingrid, mannen hennes og den yngre kvinnen han har forelsket seg i ... I glimt ser samtidens overflod og dekadanse ut som romanens angrepsmål ... Sterkest slår likevel disse scenene fra oppløsningen av et ekteskap »" BERNHARD ELLEFSEN, MORGENBLADET