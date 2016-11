Noen må si det høyt: - Delt bosted er vanskelig

Monica Isakstuen er nominert til Brageprisen for den kritikerroste boken som nå trykkes i nytt opplag.

Hun tar et oppgjør med tankene bak delt bosted og måten vi organiserer livet på for mange små barn. Isakstuen mener prinsippet om delt bosted er mest til for foreldrenes del, ikke barnas.

– Jeg har en sønn som bor sånn selv, så tematikken er ikke ukjent for meg. Det er noe veldig kunstig med det å leve av og på med barn. Det er en spesiell måte å være foreldre på. Det er så vanlig og skal liksom være så greit, men hver gang man diskuterer samværsordninger blir folk veldig sinte. Jeg savnet selv at noen belyste dette grundigere, og i romanen kunne jeg hamre løs.

Er gresset grønnere på den andre siden?

Isakstuen tar for seg forestillingen om at «gresset var grønnere eller høyere eller saftigere eller hva pokker det skulle være på den andre siden.»

Hun radbrekker også det terapeutiske språket hos familievernkontoret og fylkesmannen:

«Erkjennelsesfasen, beslutningsfasen, omformingen, den alternative livsformen, de optimale utviklingsmulighetene, den konstruktive oppvekstprosessen, tilknytningen, separasjonsangsten, felles kjøreregler, kontinuitet og alderstilpasset kontaktflate.»

Familien som sprenges i filler

I boken møter vi fortellerstemmen Karen og en småbarnsfamilie som blir sprengt i filler.

Isakstuen skriver nærgående om mødre som bryter opp, og som «må tåle å se den mest fryktinngytende av alle fryktinnytende sannheter i øynene: du har mislyktes i den ene oppgaven som virkelig betyr noe.»

Hun ser hverdagen fra barnets perspektiv, og hun går mange språklige runder med det å dele et barn: fordeling, tildeling, avdeling, oppdeling. Delt omsorg blir et ganske brutalt uttrykk i Isakstuens litterære univers. Og vi ser for oss det tomme barnerommet som annenhver uke er et hull i huset – et mausoleum.

«Om natten tenker jeg bestandig. Jeg har sviktet henne, hun ødelegges.»

Vær snill med dyrene

Isakstuen har i teksten flere henvisningene til dyrene og den fysiske avhengigheten det er mellom mor og barn. Dyrene blir de instinktive motstemmene til den moderne måten å organisere skilsmisser og barnefordeling: «For dyrene er saken enkel. Barnet tilhører kroppen som har født det.»

– Det ligger mye samfunnskritikk i det utsagnet. Har vi gjort spriket mellom kroppen og kulturen og mellom mor og barn for stort ?

– Ja, det synes jeg. Og det knytter seg en stor skamfølelse til å si det høyt. Delt bosted skal liksom være det eneste riktige og rettferdige, men selv på familievernkontorene begynner det jo nå å komme motforestillinger. Når unge par sitter der med barn helt ned i seks måneders alder og gjør seg klar for denne annenhver uke-tilværelsen . Det er noe veldig skremmende ved det.

– Men jeg merker at jeg synes det er vanskelig å snakke om dette. Jeg kunne for eksempel aldri skrevet en balansert kronikk om det, i litteraturen kan jeg derimot tillate meg å være både irrasjonell og sint.

Mindre moderne

Fortellerstemmen Karen er mindre moderne enn det hun egentlig gir seg ut for å være, og hun stritter i mot det å praktisere delt bosted for datteren.

– Mange kvinner kan nok identifisere seg med Karen. Hva sier leserne?

– Jeg får enormt mange reaksjoner. Mange er takknemlig for at jeg tar tak i temaet, de sier det er deilig å høre at man ikke er den eneste som tenker sånn. Det er skamfullt å stritte imot slike innarbeidede ordninger. Man kan jo bli tatt for å være umoderne, ikke sant. Desto viktigere å få disse tankene på bordet.

– Tar vi for lite hensyn til bindingen mellom mor og barn, og det faktum at det er kvinner som går gravide, føder og ammer barn ?

– Ja, det synes jeg. Jeg har gått gravid med tvillinger i magen og er veldig glad for at ingen insisterte på at jeg skulle så fort som mulig tilbake til jobb. Det har noe med kroppen å gjøre, det er en påkjenning å gå gravid, vi er tross alt ikke maskiner.

Smertepunktet

I ukene hvor romankarakteren Karen ikke er sammen med datteren sin lindrer hun sin panikkangst og sine destruktive tankerekker, hun flytter smertepunktet og fordriver sitt eget ved å se på ubehagelige filmer.

– Det er så man får fysisk vondt av å lese boken.

– Ja, hun stritter i mot halvparten av sitt eget voksenliv. Ukene alene representerer en periode hun har lagt bak seg, tiden før hun fikk barn. Denne tiden ønsker hun seg på ingen måte tilbake til. I et forsøk på å flytte smertepunktet når hun ikke er sammen med datteren, søker hun mot grusomme filmer, kunst som gjør vondt. Hun finner en slags trøst i at andre har det verre.

Politisk ukorrekt

– Det er noe modig og politisk ukorrekt i å påpeke den biologiske bindingen mellom mor og barn. Hvordan tolker du mottagelsen og tilbakemeldingene?

– Jeg synes det er kjempeskummelt å sitte her å snakke om dette. Man blir så absolutt, enten er man for eller så er man i mot delt bosted. Når det er sagt, er jeg helt overveldet over alle tilbakemeldingene.

– Hvor mange julaftener har jeg fortjent?

– Hva er det viktigste du vil si, har du et overordnet budskap?

– Det jeg tenkte da jeg jobbet med boken, er at selv om mange lever med barn på denne måten, så betyr ikke det at det er lett. Tiden uten barn blir et sår man må lære seg å leve med, det kan ta lang tid å finne en måte å takle det på. Karen teller hele tiden dager, ferier, julaftener sammen med datteren. Hvor mange julaftener har hun gjort seg fortjent til?

– Hva betyr det for deg å bli nominert til Brageprisen?

– Det er veldig, veldig stort. Jeg hadde aldri tenkt i de baner, dette er liksom et helt nytt sjikt for meg.

