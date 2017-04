Norges Svarte-Petter avslører: «Skurken på 92 år ligner på meg»

– Hallo. ja? Hvem ringer? Hva sa du? Jeg sitter på kafé, jeg nå. Det er fryktelig mye bråk her.

– Og verre skal det bli, Nils Ole Oftebro: Aftenposten jakter på selveste erkefienden til Mikke. Snart fyller den lille musen 90 hyper-hektiske år.

– Begynner å gråte

– Hva er det du sier? Nå har jeg på TV og film vært stemmen til Svarte-Petter i tre årtier, og jeg har aldri tenkt på at han skal dukke opp i gåstol. Svarte-Petter, ja. Han er en oppsummering av alle skurkene jeg har spilt.

– 50 år etter din profesjonelle scenedebut: Heller ikke skurke-rollene har vært få?

Fakta: Première onsdag Svarte-Petter, på engelsk Peg-Leg Pete, kom til verden i en tegnefilm i 1925. I dag er han den eldste av Walt Disney-figurene som fortsatt brukes; Mikke Mus fyller 90 år i 2018. Onsdag 19. april har serien «Mikke og Racing-gjengen» première på TV-kanalen Disney Junior. Her har Svarte-Petter fått bil nr. ni, som et apropos til kattens ni liv. Nils Ole Oftebro (72) er en av Norges mest etterspurte skuespillere. I sommer er han aktuell i bl.a. Peer Gynt-spelet på Gålå.

– Absolutt ikke, hvilket jo sier sitt. Til å begynne med var Svarte-Petter bare slem. Etter hvert er han blitt menneskelig og mye mindre slem. En god familiefar er han. Og en god egoist. I likhet med de fleste av oss er han mest glad i seg selv. Forferdelig sentimental er han også. Bare du snakker om sønnen hans, begynner Svarte-Petter å gråte.

– Det samme gjelder neppe pappaen til selveste Jakob Oftebro, filmstjernen?

© Disney

– Du skulle bare ha visst. Svarte-Petter ligner på meg. Uten å gå i detalj. Etter disse 30 årene blir jeg ikke spurt om å spille ham – jeg blir beordret. Hører du hva jeg sier?

– Nei.

Mikke Mus jubilerer

– Nettopp. De andre her i kafeen bråker noe voldsomt. Hva er Aftenposten ute etter nå, da? Et intervju?

– Hvorfor ikke? Disneys norske TV-kanaler varmer opp til musens 90-årsjubileum med en helt ny serie: I «Mikke og Racer-gjengen» dukker Svarte-Petter opp – i turbo-utgave! Seerne har mangt å frykte?

– Tja. Disse TV-programmene lages for mindre og mindre barn, så hele Svarte-Petter er blitt mildere. Og en god del mykere.

– Vi blir alle markedstilpasset

– Erkeskurken, som ble født så tidlig som i 1925, er rett og slett markedstilpasset?

AP / NTB Scanpix

– Det blir vi alle nå for tiden, du. Uansett alder. Vi jenker oss til. Da jeg begynte med denne rollen, lå stemmen hans og gnukket nede i bassen. Jo yngre seerne blir, jo lysere snakker Svarte-Petter, sånn at de små ikke skriker etter mamma. På et tidspunkt havner nok stemmeleiet høyyyyt oppe. Hører du?

– Muligens. I TV-serien spilles Minnie Mus av Mari Maurstad. Og i flere år var Anders Baasmo Christiansen, Norges nye storstjerne, selveste Mikke. Rent kunstnerisk: Hvordan beskrive slike roller?

– Disney og Egner har mye felles

– Først og fremst må man forsøke å ligne på den amerikanske originalen. Disney-konsernet er nøye på at man ikke finner på mange sprell. Disney- og Thorbjørn Egner-universene har mye til felles: Alt blir nøye kontrollert, samtidig som masse godt, grundig arbeid ligger bak. Svarte-Petter-rollen er ganske morsom, den. Nå må jeg legge på.

– Å?

– Jeg skal gå. Jeg satt bare her og ventet på at dekkene på bilen min skulle bli ferdig skiftet. Svarte-Petter ville ha gjort det samme. Late og selvopptatte er vi begge to. Forskjellen er at han mangler selvinnsikten.