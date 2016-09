Norsk design fra 40-, 50-, 60- og 70-tallet slår an i Asia

En gruppe forhandlere av norsk design og kunsthåndverk fra perioden 1940–1975 har startet bransjeforeningen Norwegian Modern.

Denne helgen arrangerer de messe på Vulkan Arena ved Mathallen i Oslo.

– Nå vil også kineserne ha gammelt, norsk porselen. De liker varer fra Figgjo, Stavangerflint, Egersund og Porsgrund bedre enn serviser og stengods fra de andre skandinaviske land. Prisnåvået er tre-fire ganger så høyt som her. Det er et kjempemarked, sier Magnus Bjørklund.

Han er en noe utradisjonell antikvitetshandler som selger skandinavisk design – bare på nett. Bjørklund er styreleder i Norwegian Modern, som vil lage til arrangementer for å øke kunnskapen omkring denne periodens formgivning.

Han er også prosjektleder for messen.

Østen vil ha norsk porselen

Svensken Bjørklund startet opp i 2004. For 12 år siden kom en japaner til ham, og siden har han jobbet med Japan som marked.

– Det er fortsatt stor interesse der. Og interessen har spredt seg til Sør-Korea og Taiwan, og nå altså Kina. I Japan vil de ha porselen med blomstermønster. I Østen vil de også ha endel norsk og skandinavisk 1900-tallskeramikk med med fugle- og kattemotiv. De liker kvaliteten og uttrykket på produktene herfra, men de vil ikke ha røffe matmønstre som på Figgjo-serviset «A la carte», som derimot er brennhett i USA og Canada, forteller han.

Engasjement hans for norsk design blir ikke lenger ledd av i Sverige.

– Nå har de sett at det er minst samme høye kvalitet på formgivningen her. Det er bare det at folk flest har manglet kunnskap om norsk design, og man har ikke hatt samme bevisste forhold til egen tradisjon som i Sverige, Danmark og Finland.

Øystein Rugkåsa og Luan Hoang fra restaurantbransjen fattet interesse for vintage design for et par år siden, da startet de den lørdagsåpne Botanisk Hage Møbelforretning «på si». De har også startet produksjon og salg av en serie historiske keramikkfliser, designet av arkitekt Gro Lauvland.

Hoang er kokk med erfaring fra de fineste restauranter, har en mastergrad i litteraturvitenskap og en lidenskap for norske møbler – som han gjerne skriver om i arkitekturbladet «Flettverk».

– Det var mens jeg skrev om minimalismen i Raymond Carvers noveller at jeg utviklet en samlemani for norske Mid-Century-møbler, sier Hoang.

Møter norsk design med utlendingers blikk

Flertallet av messedeltagerne Aftenposten har snakket med er flyttet til Norge fra utlandet og har nærmet seg norsk årgangsdesign fra helt ulike kanter. Fellestrekket er at de har fått øynene opp for den, lett etter mer informasjon og savnet en større bevissthet rundt denne del av designhistorien.

– Det var litt tilfeldig at jeg begynte å interessere meg for norsk design da jeg flyttet hit i 1998, og det var ikke mye å lese om den saken. Jeg hadde få venner, gikk gjerne på Deichmann og bladde i bøker og tok bilder av det jeg likte. Etter hvert fant jeg ut hva jeg liker ut fra min italienske smak. Jeg så kanskje noe ikke andre så – for eksempel i «bestemor-ting». Og så startet jeg butikk med bruktdesign, sier italienske Fabio Carlesi, som driver Utopia Retro Modern i Kirkeveien i Oslo.

100 000 kroner for en «Krobo»

Carlesi har alltid vært en samler, interessert i kunst, kultur og arkeologi, og arbeidet som restauratør av fossiler. Nå har han startet nyproduksjon av en yndlingsstol, Rastad & Rellings «Bambi 57», i samarbeid med Fjordfiesta. Den skal selges hos Fjordfiestas forhandlere over hele verden, til en pris fra 9 300 kroner.

Tidligere har de satt benken «Krobo», designet i flere varianter av Torbjørn Afdal for Bruksbo i 1959, i nyproduksjon. En originalutgave av «Krobo» på to meter og med skuffemodul, gikk forresten nylig for hele 100 000 kroner på auksjon i Frankrike.

– Det tyder på en viss interesse der! Tilsvarende ville kanskje gått for 5000-7000 her, mener ekspertene.

Ortoped med nettbutikk og forlag

Den colombianske legen Brian Noguera har ventet i tre år på å få legelisens iNorge, og i mellomtiden har han jobbet som pleier på sykehjem om natten.

– På fritiden ville jeg lære mer om norsk design, men fant ikke mye å lese eller orientere meg etter. Gikk på loppis, markeder og museer. Folk så på meg som en gammel kjerring fordi de syntes jeg likte bestemor-ting.

Noguera driver nå Skogen Design, en nettbutikk med mottoet «vintage til folket», og har etablert Form forlag.

Første utgivelse, «Møblene er fra Rastad & Relling» av Mats Linder, lanseres på messen.

Oslo Design Fair

Denne helgen pågår også Oslo Design Fair i messehallen på Lillestrøm. Det er den gamle Gave- og interiørmessen som har fått et ansiktsløft og nytt navn.

I tillegg til å vise siste trender innen design og interiør med nye objekter under hovedtemaet «Togetherness», finnes der en egen avdeling med norsk vintagedesign fra nettopp perioden 1940–75.