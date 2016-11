Norsk film på besøkstoppen

Så langt i år er det to norske filmer som troner øverst på besøkstoppen på kino.

Kongens nei, som hadde premiere 23. september, ligger på toppen og 668 632 har sett filmen på kino.

Rett etter kommer bilfilmen Børning 2. Selv om kritikerne ikke var begeistret har publikum omfavnet den og 413 834 har sett filmen om bilråne-kulturen på kino siden premièren 12. oktober.

Denne helgen gikk også 90 000 publikummere på kino for å se den norske julefilmen, Snekker Andersen og Julenissen.

Tall fra Film & kino viser at så langt ligger besøket over 10 % høyere enn på tilsvarende tid i fjor.

– Kinobesøket er over 10 % høyere enn på tilsvarende tid i fjor, så det går definitivt oppover. Det har vært stabilt i flere tiår, og 2016 ser ut til å kunne bli et av de beste, sier adm. direktør Guttorm Petterson i bransjeorganisasjonen Film & Kino.

Da er det ekstra hyggelig for norsk filmbransje at også noen norske filmer blir godt besøkt.

– Det er spesielt gledelig at det er to norske filmer som topper listene. Norske filmer er viktige lokomotiver for kinointeressen og drar andre filmer med seg, sier Petterson.

Dette er de fem best besøkte filmene på kino i år: