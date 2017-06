New England Conservatorys ungdomsfilharmoni besøker Norge i sommer. Første stopp er Oslo Konserthus 25. juni for orkesteret som består av noen av verdens dyktigste ungdomsmusikere mellom 14 og 18 år.

Totalt blir det fire konsertopptredener i Norge i sommer med den norske fiolinisten som ledende solist.

New England Conservatorys ungdomsfilharmoni består av 90 unge musikere og er anerkjent som et av de aller beste ungdomsorkestrene i verden.

JEFF ROFFMAN

– De holder et veldig høyt nivå, og mange kommer til å gå videre på musikkstudier på Curtis Institute of Music og Juilliard’s School of Music. Nå går de på New England Conservatorys Prep School. I USA er det mye større konkurranse om skoleplasser og et hardere kjør enn man er vant til i Norge, sier Coucheron på telefon fra sin base i Atlanta, der han siden 2010 har vært konsertmester ved Atlanta Symphony Orchestra.

Fiolinisten fra Nesodden er også en etablert solist og har spilt med noen av verdens mest anerkjente dirigenter og orkestre. Hver sommer arrangerer han sin egen kammermusikkfestival på Bygdøy.

Gleder seg til å vise amerikanerne norsk musikkliv

– Jeg gleder meg til å vise disse unge musikerne Norge og norsk musikkliv, sier Coucheron. Ikke minst ser han frem til musikkfestivalen Valdres sommersymfoni, der de unge amerikanerne får møte unge norske talenter.

Han gleder seg til å turnere som ledende fiolinist med ungdomsorkesteret.

Krevende klassiske verker

Dirigenten David Loebel skal lede ungdomsfilharmonien under konsertene i Norge. Sammen skal de spille Saint-Saëns’ fiolinkonsert nr. 3 og fremføre Rakhmaninovs Symfoniske danser og musikk fra andre store mestere.

Loebel leder regelmessig orkesteret gjennom flere av verdens mest krevende klassiske verker – verker som svært sjelden blir fremført av musikere i denne alderen.

– Studentene i ungdomsfilharmonien spiller på et teknisk nivå som var helt utenkelig da jeg var på deres alder. Derfor er det spesielt spennende både å undervise og turnere med dem. I motsetning til profesjonelle musikere, som er vant til reising og turneer, er dette en ny og spennende opplevelse for studentene. Å få spille i Norge og lære mer om landet er noe de gleder seg stort til, sier han.