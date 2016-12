Norsk storfilm tatt ut til filmfestivalen i Berlin

– Jeg viste en ferdig versjon av filmen på American Film Market i LA – den største salgsmessen for film i USA. Da ferdigforhandlet vi også avtalene med Frankrike, England og Spania. Og nå er vi i gang med USA. Tilbudene er allerede kommet. De som har kjøpt filmen er overrasket over hvor høy kvalitet filmen har og hvor mye vi har fått ut av pengene, sier produsent Kristine Knudsen til BT.

Nå er det også klart at filmen skal vises i konkurranseprogrammet Generation på prestisjetunge Berlin internasjonale filmfestival i februar.

– Verdenspremière på Berlinalen er det vi har drømt om. Av alle festivalers barne- og ungdomsprogrammer, er dette helt klar det staseligste – og en perfekt start på filmens internasjonale lansering. Det blir andre gang i konkurranse på Berlinalen for min del, etter at min forrige film Nåde hadde premiere der 2012, sier produsenten.

Fakta: Filmfestivalen i Berlin Arrangeres 9. til 19. februar 2017 Deler ut den prestisjetunge Gullbjørnen

Euforia Film

– Vi må jobbe smart

Richard Storken, som delvis er laget i Bergen, har et budsjett på cirka 90 millioner kroner. Det er sjelden vare i Skandinavia.

Men sammenlignet med amerikanske produksjoner, er dette peanøtter. Både Trolls og Oppdrag Dory, som gikk på norske kinoer i høst, hadde til sammenligning budsjetter i milliardklassen.

– Vi må jobbe smart. Alt må planlegges i detalj. Og det er lite rom for forandringer underveis. Har du Hollywood-penger i bunn, står man mye friere til å endre på ting, sier Knudsen.

Hun driver bergensselskapet Den siste skilling, som er samprodusent på Richard Storken. Men hovedprodusent er hennes andre selskap, Berlin-baserte Knudsen & Streuber Medienmanufaktur.

Det er enda mer Bergenstilknytning i prosjektet. Selskapet Bug, i toppetasjen til kjøpesenteret Xhibition, jobbet i åtte måneder på filmen. Det utgjør en tredjedel av det totale animasjonsarbeidet.

– Bug hadde en utrolig fin læringskurve. De har aldri gjort en langfilm før, men sto ikke tilbake for noen av de andre animasjonsselskapene som var involvert i produksjonen. Det er virkelig høy kvalitet, sier Knudsen.

Håper på oppfølger

Richard Storken» er basert på en original historie. Hele universet måtte derfor bygges opp fra bunnen av.

– Jeg produserte spillefilmen Hevn her på Vestlandet i fjor. Den var basert på en historie vi hadde i bakhodet i mange år. Det samme med Richard Storken – som også er noe jeg har tenkt lenge på. Jeg liker å utvikle ting over tid. Det trengs for å oppnå god kvalitet. Derfor er det gøy å se at verdensmarkedet tenner på resultatet. Vi håper selvfølgelig på en oppfølger. Når vi først har bygget opp dette universet, vil jeg gjerne fortsette og høste fruktene av det vi har sådd.

– Du er filmens sjef. Det må ha vært en veldig travel prosess for deg?

– Jeg har vel i praksis pendlet mellom Bergen, Berlin, Oslo, Brussel, Luxembourg, Hamburg og Frankrike de siste årene. Vi har hatt nærmere 150 personer fra hele Europa i arbeid rundt omkring. Det har vært mye å holde styr på. Men dette er en del av hverdagen. Det tar også tid å selge inn filmen. Vi har med 25 investeringspartnere, sier Knudsen.

Filmen har norsk kinopremière 5. mai. Knudsen håper selvsagt at filmen skal slå an i hjemlandet. Hun har jobbet grundig med det norsk manuset og casting av skuespillere.

– Vi brukte mye tid på å finne de rette stemmene. Bjarte Hjelmeland er perfekt i en av de vittigste rollene, som en skikkelig showbiz-diva. Da han sa ja, falt mye på plass, sier Knudsen.

Leif Gullstein

– Wenche Foss på bergensk

Bjarte Hjelmeland er ikke i tvil om at dette er den morsomste stemmejobben han noensinne har hatt.

– Jeg spiller en undulat, en skikkelig discoqueen som drømmer om å synge på San Remo-festivalen. Men han er stengt inne i et bur i en karaokebar og tvinges til å synge countrylåter. Noe jeg personlig elsker, men undulaten hater, sier Hjelmeland og ler.

Han mener dette er den rollen han har hatt som er nærmest La Cage aux Folles-universet.

– Han er en dramaqueen med et stort hjerte.

– Hvor mye fikk du selv tilføre rollen og stemmen?

– Mye. Jeg har hatt mange forslag. Det har virkelig vært en kreativ prosess. Det er gøy å jobbe med norske produksjoner. Vi slipper å herme etter amerikanske stjerner og kan prege karakteren mye mer. Jeg har også gitt undulaten et penbergensk preg. Han har et elevert språk, litt Wenche Foss på bergensk.

– Er du imponert over animasjonen?

– Ja. Hvis noen hadde sagt at det var Pixar som sto bak, ville jeg trodd dem. Det er gøy å være med på dette, sier Hjelmeland.

Filmen skal dubbes i over 100 land, fra Kina til Brasil. I Russland skal de bruke Grand Prix-stjerner. Men Knudsen velger å ikke godkjenne hver eneste stemme i hvert land, noe Disney krever for sine filmer.

– Jeg stoler på de lokale ekspertene. Distributørene har betalt mye penger for å få filmen ut i egne land. Da vet de best hva som fungerer i eget marked. Vi vil jo at det skal bli en global suksess, sier Knudsen.