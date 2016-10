Norske Dylan-eksperter: Han ville nok heller ligget på en yacht i Karibien enn å la seg hylle av svensk overklasse

I går ble det kjent at Bob Dylan denne uken ringte til Svenska Akademien og takket for prisen som vinner av Nobels litteraturpris.

Han sa samtidig at han hadde blitt målløs over tildelingen, noe komiteen i Stockholm hadde fått erfare etter å ha prøvd å få tak i den amerikanske artisten i over to uker.

Bob Dylan får Nobels litteraturpris

– Skal hylles av svenske idioter

I et intervju med The Daily Telegraph utdyper Bob Dylan pristildelingen og sier han absolutt vil være til stede under nobelseremonien i Stockholm 10. desember – hvis det overhodet lar seg gjøre.

Dylan kommer på nobelfesten - kaller prisen «fantastisk»

Dylan har ikke skrevet en eneste roman, men får prisen for sitt bidrag gjennom låttekster gjennom mange tiår. I 1971 utga han den eksperimentelle poetiske boken Tarantulla i 1971 og i 2004 kom selvbiografien Chronicles Vol 1.

Aas, Erlend / SCANPIX

Forfatter Frode Grytten, som i mange år har tatt til orde for en nobelpris til Dylan, humrer litt over den vage formuleringen, men tror hovedpersonen vil dukke opp i Stockholm i desember.

Men:

– Det er jo mye pomp og prakt i forbindelse med en slik tildeling, og i tillegg er det eliten og masse svenske idioter som skal stå og hylle ham og det er ikke sikkert det er noe han har veldig lyst til å være med på, sier Grytten.

Han presiserer også at Dylan nok også er litt jålete, men at han i alle år – helt siden han ble fanget av å være Bob Dylan – har prøvd å beskytte seg selv.

– Like stor som Beatles tilsammen

Grytten for støtte av forfatter-kollega og Dylan-fan, Håvard Rem, som er helt sikker på at musikeren aldri har vært i tvil om han skal ta i mot prisen.

– Han har alltid stilt opp for å ta imot priser tidligere, så er det ingenting som tyder på at han dropper det denne gangen, mener Rem.

Charles Dharapak / TT / NTB Scanpix

Rem presiserer likevel at helt siden Dylan for alvor slo gjennom som 24-åring («og med ett ble mer berømt enn Beatles til sammen»), har medieprofilen hans alltid vært å ligge lavt.

Prisen for berømmelse er høy, mener Rem.

– FBI skal etter sigende ha en liste på 600 personer som er nektet å gå på Dylan-konserter på grunn av at de tror de er Bob Dylan.

– Hva tror du ligger i den litt uklare formuleringen «hvis det overhodet lar seg gjøre å komme seg dit»?

– Mannen er 75 år og har de siste månedene drevet intens konsertvirksomhet. Jeg tror ikke han hadde sett for seg en transatlantisk flytur til kalde Stockholm i desember.

André Løyning

– Han kunne nok heller tenkt seg å ligge på en yacht i Karibien, sier en humrende Rem.

Lar seg ikke dirigere

Professor i idehistorie, Reidar Aasgaard, underviser om Bob Dylan på Universitetet i Oslo, understreker at Dylan alltid har vært en svært introvert type, men at han de siste årene faktisk har åpnet seg litt mer opp.

– Han har faktisk gjort noen intervjuer hvor han har snakket om personer som har betydd mye for ham og om artister som har inspirert ham, sier professoren.

Det er uklart om Dylan vil holde noen tale i forbindelse med utdelingen, men Akademiets sekretær, Sara Danius sier til Sveriges Radio at hun håper han viser frem noe.

– Han kan bidra med hva som helst – en kort tale, en opptreden, et videoinnslag, eller til og med en sang, sier Danius.

Aasgaard tror nok Dylan vil delta på nobelseremonien, men er usikker på om han vil opptre.

– Jeg tror ikke han ønsker å være arrogant, selv om han kan oppleves slik. Han er ikke alltid i synk med opplevelsene rundt seg.