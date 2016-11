Norske Pedro Carmona-Alvarez nomineres til en av verdens største litteraturpriser

– Denne prisen er selvfølgelig litt spesiell, i og med at den er så stor. Det viktigste er likevel at boken faktisk blir sett og lest i utlandet, at noen i det hele tatt bryr seg. Det å bli anerkjent som romanforfatter på et så høyt nivå er fantastisk, sier Pedro Carmona-Alvarez til Aftenposten.

Dublin Literary Award deles hvert år ut til en forfatter av en roman skrevet på eller oversatt til engelsk. Vinneren får 100.000 pund.

Mandag ble det kjent at Carmona-Alvarez er nominert for romanen Og været skiftet og det ble sommer og så videre, eller The Weather Changed, Summer Came and So On, som den heter på engelsk.

Boken kom på ut på norsk på Kolon Forlag i 2012. Foreløpig er Per Petterson eneste nordmann som har fått Dublin Literary Award.

Blant de andre bøkene som er nominert år finner vi Purity av Jonathan Frantzen, City on Fire av Garth Risk Hallberg og Submission Michel Houellebecq. Totalt er nesten 150 romaner nominert.

Les også: Joachim Førsunds andre roman er blitt til i samarbeid med bokens hovedperson

En hjerteskjærende historie

Carmona-Alvarez’ roman følger Johnny fra New Jersey og Kari fra Oslo, som treffes i New York på slutten av 50-tallet. Sammen starter de som for en periode ser ut til å bli en lykkelig tilværelse i USA.

De får to døtre. Begge dør i en ulykke. Johnny og Kari prøver å lappe sammen livet. De flytter til Bækkelaget. Får en ny datter, Marita. Men ingenting blir det samme igjen.

Carmona-Alvarez har turnert i USA og i India med boken. Tilbakemeldingen fra lesere går ofte på at han har skrevet en hjerteskjærende historie.

– Jeg traff nettopp en bekjent som sa at han bare måtte legge den fra seg. Han har to døtre selv og orket ikke mer etter 50 sider, sier han.

Fakta: Dublin Literary Award. Biblioteker i 177 land nominerer bøker til prisen. Vinnerne kåres av et internasjonalt sammensatt jury som skiftes ut hvert år. Vinneren får 100.000 pund, og dermed er prisen blant de største litterære utmerkelser i verden. Dersom det er en oversatt bok som vinner, får oversetteren 25 prosent av summen. Per Petterson er eneste nordmann som har vunnet Dublin Literary Award. Han vant for Out Stealing Horses i 2007. Også Karl Ove Knausgård, Kjersti Annesdatter Skomsvold, Roy Jacobsen og Lars Saabye Christensen har vært nominert til prisen. Prisen er blitt delt ut siden 1996. Vinneren offentliggjøres i juni 2017.

En veldig amerikansk roman

I USA er leserne spesielt opptatt av amerikaneren Johnny, som ankommer Norge som en fremmed.

– Den overgangen er eksotisk. Amerikanere synes det er interessant hvordan denne fyren først blir klar over sin egen amerikankshet når han kommer til et nytt sted og må se landet sitt utenfra. Samtidig er nok historien ganske universell. Spørsmålet om hva du gjør med livet ditt når alt raser sammen, er uavhengig av geografi, sier Carmona-Alvarez.

Det amerikanske er i det hele tatt veldig til stede i Og været skiftet og det ble sommer og så videre.

Mange lesere i USA vil vite om forfatteren selv har bodd der. Svaret er nei. Carmona-Alvarez flyttet fra Argentina til Oslo da han var 11 år. Men hans fascinasjon for USA er stor.

– Landet og musikken derfra var min første store kjærlighet. For å male det store landskapet i boken, har jeg brukt de tre første platene til Bruce Springsteen som koloritt. Det er blitt en slags mytologisert versjon av New Jersey, sier Carmona-Alvarez.

– Hadde ikke orket å skrive om meg selv

Han finner det er befriende å skrive om landskaper som han egentlig ikke kan noe om. Det gir ham muligheten til å leve parallelle liv.

– Jeg har fått muligheten til å tilbringe masse tid i USA på 50- og 60-tallet, som jeg egentlig ikke kan noe om. Det er gjort mindre research enn man kanskje skulle tro. Gater og kirker kan man finne opp. Det vanskelige er å gjøre karakterene troverdige i dette landskapet, sier Carmona-Alvarez.

Høstens debatt om virkelighetslitteratur kjenner han seg lite igjen i.

– Jeg liker å ha mange personer å skrive om, og hadde aldri orket å skrive om meg selv. Samtidig ser jeg at alt jeg noen gang har opplevd, sett og hørt, er en del av min selvbiografi. Alt dette kan potensielt brukes i litteraturen.

Varsler flere bøker om samme familie

I høst kom oppfølgeren til Og været skiftet og det ble sommer og så videre. Den heter Bergen Ungdomsteater, og følger Maritas liv i Bergen og Los Angeles på 80- og 90-tallet.

– Det kommer i hvert fall én bok til fra det samme universet, kanskje to. Jeg innser at jeg kommer til å fortsette å skrive om Norge og USA, sier Carmona-Alvarez.