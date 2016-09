Norske medier ønsker å bli fritatt for Facebooks nakensensur

Norske og nordiske mediebedrifter leter etter en vei rundt Facebooks strenge regler for nakenhet.

Det vakte oppsikt da Facebook i august slettet et ikonisk krigsfotografi fra en rekke kontoer.

Det var Nick Uts Pulitzer-vinnende bilde av ni år gamle Kim Phuc, fra et napalmangrep under Vietnam-krigen, som ikke tilfredsstilte nettgigantens retningslinjer for passende innhold.

Den siste uken har nakensensuren vært tema for flere møter mellom Facebook og norske mediehus, skriver Dagens Næringsliv. Mediene ber Facebook undersøke om såkalt geoblokkering kan brukes for å tillate en mer liberal holdning for nordiske brukere.

NRK

– Spørsmålet er om det er mulig å geoblokke innhold som i utgangspunktet bryter med Facebooks regler slik de håndheves nå, men som er langt innenfor den norske Vær Varsom-plakaten. Det ble først reist på et møte mellom Facebook og nordiske publisister i London i mars. De lovet å komme tilbake til det, men det har de ikke gjort foreløpig, sier NRKs nettsjef Frank Gander til Aftenposten.

Andre regler for medier?

Et alternativ til geoblokkering kan være å gi medier friere rammer for publisering enn privatpersoner, mener Aftenpostens sosiale medier-ansvarlige Kristin Grøntoft.

– Mediene har en viktig rolle i samfunnsdebatten og foretar gjennomtenkte redaksjonelle avgjørelser om hva som skal publiseres, sier hun til Dagens Næringsliv.

Dette har også blitt spilt inn i diaogen med Facebook.

– Til nå har svaret fra Facebook vært at det er en regel som gjelder for alle. Så får vi se om det er mulig å få dem til å bevege seg på den skalaen, sier Gander til Aftenposten.

Møter forståelse

Norske medier har lenge ønsket seg et møte med Facebook på toppledernivå. Bildereglene er ett av flere temaer man vil ta opp. Men ballen ligger nå hos Facebook, sier Gander.

– Opplever du at Facebook har forståelse for kritikken de får i Norge?

– Jeg opplever at de forstår vår bekymring. Tonen og dialogen med dem vi snakker med er god. Men de forholder seg til et regelverk som de håndhever på en annen måte enn vi ønsker.

Aftenposten har ikke lykkes i å få en kommentar fra Facebook.

-Latterlig nakenhetsregel

Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf, som fikk sin kommentar til bildet av napalmjenten sensusert, ser positivt på at mediehusene søker å påvirke Facebook.

–Sensur av ansvarlig redigerte medier er enda dummere enn av enkeltpersoner, så en differensiering her har noen argumenter for seg, mener hun.

-Ut over en litt større oppmerksomhet om hvor latterlig nakenhetsreglen kan slå ut, tror jeg imidlertid disse tiltakene løser lite. Napalmpikesaken har vist at regelen praktiseres svært ulikt, og håndheves vilkårlig, så problemet ligger mindre i regionen Norden enn i Facebooks manglende forståelse for ytringsfrihet helt generelt. Dette siste viser seg jo også ved at representanter for selskapet i liten grad responderer, og er uvillige til reelt å diskutere disse spørsmålene i offentligheten utenfor Facebook, sier hun.

-Norske medier bør ikke bare tenke på Facebooks muligheter, men også dens klare begrensninger. Jo mer avhengig de gjør seg – og oss – av Facebook, jo mindre blir vår felles offentlighet preget av en reell og forutsigbar ytringsfrihet tuftet på demokratiske og rettsstatlige idealer.