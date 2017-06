Kometserien og verdensfenomenet «Skam» går mot slutten.

Det er bare to episoder igjen før NRK-serien går av luften for godt.

P3-sjef Håkon Moslet har kalt serien «det nye gullet for NRK» og Sana, Noora, Isak og resten av gjengen på Hartvig Nissen er blitt en del av norske eksamensoppgaver.

Den norske serien har fått en enorm tilhengerskare i utlandet, der den deles og fan-oversettes på en stor mengde streamingsider.

Atenposten har spurt serieskaperne og manusforfatterne bak noen av Norges mest vellykkede TV-serier om hva som har gjort «Skam» så enormt populær:

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Gjermund Stenberg Eriksen, serieskaper og manusforfatter («Mammon»):

– Det er jo fabelaktig dyktig av Julie Andem og teamet, de har gjort et imponerende stykke arbeid. All ære til de foran og bak kamera. Det krever enorm styrke å holde et så høyt nivå over lang tid – jeg gleder meg allerede til Julies neste serie.

– Hvordan syns du «Skam» bør avsluttes?

– Det skal ikke jeg mene noe om. Akkurat sånn som Julie vil.

Eriksen mener at det er helheten i produksjonen som gjør «Skam» så vellykket, og viser til at «Skam» stemt inn på IMDBs topp 100-liste over tidenes beste serier for å beskrive entusiasmen til seriens følgere.

Han sier at «listen er altfor lang» til å peke på enkeltelementer som har gitt NRK-serien store seertall og internasjonal suksess.

«Mammon»-forfatteren har stor tro på Julie Andem, og har en klar oppfordring til TV-bransjen:

– Gi damen penger! Send henne til utlandet, gjerne til USA, siden det er utenfor mitt konkurranseområde, sier Eriksen med glimt i øyet.

Kulturredaktør Sarah Sørheim før siste sesong: – Glem påskefjellet. At Skam gjenoppstår, er det viktigste som skjer denne uken.

Glenn Meling/NRK

Erik Skjoldbjærg, serieskaper og manusforfatter («Okkupert»):

– Jeg tror Julie Andem har fått jobbe med å utvikle «Skam» med stor frihet, i samarbeid med ungdommer, over lang tid. Det tror jeg er en veldig viktig brikke i suksessen, fordi serien oppleves som autentisk for målgruppen. Så kjenner vi oss igjen – vi har jo alle vært ungdommer en gang.

Jan Gunnar Furuly

Skjolbjærg, som i tillegg til å skape «Okkupert» har regissert filmer som «Insomnia» og «Pionér», liker «Skam» – men innrømmer at han ikke har sett alt.

– Er du misunnelig på suksessen «Skam» har hatt?

– Jeg syns det er fantastisk, det hjelper alle som driver med serier.

Skjoldbjærg forteller at en av seriens styrker er at han opplever karakterene som virkelighetsnære, selv om det «som alltid i drama blir forhøyet.»

– Det er noe med intensiteten i følelsene. Jeg liker at de tør å dvele der det trengs: I følelsene til karakterene.

«Skam» blir ikke bare ett, men to universitetsfag til høsten

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Cecilie Mosli, regissør, skuespiller og manusforfatter («Frikjent», «Mammon», «Hjerterått»):

Cecilie Mosli er stor fan av «Skam» og innrømmer med glede at hun sjekker hjemmesidene ofte.

– TV er blitt et ganske glattpolert produkt, og for det første tror jeg Julie motbeviser at man må gå i den retningen. «Skam» er et kjempegodt bevis på at vi vil ha kjærlighet, forskjellige legninger og forskjellige etnisiteter – samspillet mellom personer interesser oss, mener Mosli.

– Hvordan syns du «Skam» bør avsluttes?

– Jeg trenger ikke synes noen ting, det er det som er så bra. Jeg kommer til å elske det sånn som det blir!

Mosli berømmer serieskaperne og NRK for å bruke lang tid på utvikling av konseptet. Hun oppfordrer flere i film- og tv-bransjen til å gjøre det samme. Det har ifølge Mosli ført til karakterer med store dilemmaer og en serie som hele tiden holder på spenningen.

Dessuten er hun glad for at serien fokuserer på løsninger gjennom dialog:

– Jeg syns «Skam» gir en optimisme, og både målgruppen og vi som er foreldre trenger en viss optimisme. Julie er en mester – jeg bøyer meg i støvet for henne.

Roald, Berit / NTB scanpix

Per-Olav Sørensen, regissør («Nobel», «Kampen om tungtvannet», «Halvbroren»):

– Det å lage en serie som blir en så stor snakkis, det er ekstremt sjeldent. Man kan ikke planlegge det heller. All ære til dem.

Regissøren Per-Olav Sørensen har vunnet flere priser for sine serier, blant annet den europeiske filmprisen Prix Europa for «Nobel». Han er ikke overrasket over at NRK-serien ble en større suksess utenfor nisjen sin.

– Jeg så «Skam» helt i starten, mens den fortsatt var litt under radaren. Det var tydelig at de virkelig traff planken. Å sende den til en nisjemålgruppe slik de har gjort, virker veldig smart, sier Sørensen.

– Det som er så fint, er at serien er medmenneskelig – det fanger en generasjons puls, som er ekstremt vanskelig.

Han legger til at han unner serieskaperne bak «Skam» all suksess:

– Vi er en liten flokk mennesker som driver med drama i Norge. Når ting blir sett er vi nødt til å kose oss med det. Den oppmerksomheten er bra for oss alle.