Nostalgisk kosekveld med Paul Simon

1 2 3 4 5 6

Paul Simon

Oslo Spektrum, publikum, 8000

«It’s hard working the same piece of clay, day after day, year after year» synger Paul Simon i «Stranger to Stranger», tittelsporet på den det nye albumet av året. Kvelden i Spektrum bruker han effektivt på å bevise at det ikke er noe han selv sliter med musikalsk, for 75-åringen går på med imponerende iver. De observante merket seg nok de subtile harmoniske endringene han legger inn i noen låter, og da blir det en ren glede å lytte til liveversjonene. Det gjelder kun når musikerne virkelig mestrer det, selvsagt. For mannen i den glinsende dressjakken på scenen er det for det meste en uanstrengt øvelse.

Innlevelse og energi

«Stranger to Stranger» er en av få låter han spiller fra den dypt rytmiske og eventyrlystne utgivelsen fra i sommer. Det er synd, for de fremføres med et ekstra innlevelse og energi – spesielt glitrer han i nettopp denne balladen. Låten «The Werewolf» er som en underholdende hommage til blues – med ulvehyl. Og et av encore-numrene, den humoristisk konverserende "Wristband".

Albumet fra i sommer er et av de bedre han har kommet med på lenge. En fusjon av perkusjonsdrevet afropop flamenco-aktig groove, gospel og nedtonet folkpop som fra tiden med Garfunkel. Han viste igjen at han er en nysgjerrig og poetisk låtskriver, en slags kommentator til livet.

Etter en noe slapp instrumental åpning kommer klassikere fra den fyldige katalogen; et luftig lydbilde i «The Boy in the Bubble» fra 1987 og en elegant fremført «50 Ways to Leave Your Lover». For et nostalgisk, for det meste middelaldrende, publikum kunne man nok ikke bedt om en bedre start. Det genererer trampeklapp umiddelbart.

Lite karismatisk

Simon er kanskje ikke den mest karismatiske artisten, men likevel overraskende mer utadvendt enn han er kjent for. Under «That Was Your Mother» får vi jammen også noen helhjertede dansetrinn, nesten som en cabaret-entertainer. "Down by the schoolyard" føles fristende å danse til. Første låt fra duoen Simon & Garfunkel kommer med sentimentale «Homeward Bound». Etterfulgt av «El Condor Pasa (If I Could)» blir nostalgien i Spektrum omtrent følbar, selv om voldsom panfløyteinnslag og hvinende fløyter nesten blir i meste laget. Så blir vi også lurt – låten fungerer kun som et instrumentalt innslag.

Får utfolde seg

De ni musikerne han har med på scenen får god plass til å utfolde seg musikalsk, og fungerer nærmest som et orkester. Med sin forkjærlighet for sør- og vestafrikanske rytmer og brasiliansk musikk er de med på å løfte Simons særegne popmusikk, og de får alle sin tilmålte tid i lyset. Drivende reggae i «Mother and Child Reunion» er for eksempel et høydepunkt. Etter "The obvious child", som faktisk skjærer litt i ørene, kommer snart den glitrende fremførte "Duncan" – her kommer Simon nærmest musikalsk magi i kveld. Men han publikum med på dansen, selvsagt til "Diamonds on the soles of her shoes".

Som et siste encore er Simon sans Garfunkel bøyd over sin akustiske gitar til en vakker versjon av «The Sound of Silence». Man savner ikke engang den tidligere musikkpartnerens høye toner.