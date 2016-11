Jørn Lier Horst

Når det mørkner

Krim

Gyldendal

Jørn Lier Horst er ingen stor stilist. Språket hans er hverdagslig oppramsende og nedtonet inntil det blodfattige, og personskildringene er først og fremst funksjonelle -- bare sjelden har de psykologisk sprengkraft og egenart nok til å være av interesse i seg selv. Eller som det heter i den ellevte romanen i rekken om gjennomgangsfiguren William Wisting: "Det var mange ting i bevegelse, men han forsøkte å sammenfatte det slik han hadde lært på politiskolen. Lettfattelig, oversiktlig, nøkternt og saklig, og kronologisk bygd opp".

Soliditet

Kronologien er en variabel faktor, for øvrig er dette en nesten millimeterpresis beskrivelse av Lier Horsts skrivestil og kunsteriske praksis i det hele tatt. Han følger en nøye uttenkt og stramt opptrukket mal som gjør at leserne til enhver tid vet hva de får, og grunnen til at de de i tusentall virker svært så tilfredse med det de får, kan trolig knyttes til honnørordene soliditet og trygghet.

Wisting fremstår som en tillitvekkende og pålitelig veiviser gjennom forbryterverdenens irrganger. Stødig og metodisk opptrer han som en både god og engasjerende politifaglig pedagog som delaktiggjør oss i alle de overveielsene og tiltakene en kriminalsak utløser, på en måte som får oss til å leve ut vår indre, deduktive sannhetssøker.

Kulehull

I Når det mørkner bok griper Horst tilbake til hedersmannen Wistings unge, formative år. Som nybakt tvillingpappa og full av ambisjoner om å stige i gradene og bli en samfunnsgavnlig etterforsker, driver han patruljetjeneste i Larviks gater førjulsvinteren 1983.

Et spektakulært bankran blir han stående litt på utsiden av - da har han større armslag vedrørende funnet av en veteranbil i en forfallen og avsidesliggende låve. En fingranskning påviser kulehull i karosseriet, og i rykk og napp avdekker Wisting den ulykksalige historien bak en hemmeligholdt verditransport for Norges Bank sommeren 1925.

Mangler nerve

Spenningen stiger ganske så pent, men sin vane tro legger Horst vekten på det cerebrale og ikke emosjonelt dyptloddende planet. For meg bærer derfor sluttresultatet i for høy grad preg av å være et stykke kompetent intrigesnekring uten den fornødne menneskelige nærgåenheten og nerven. Horsts tilhengerskare vil derimot sannsynligvis også i denne ombæring føle sine behov vel ivaretatt.