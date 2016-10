Ny bok: Svært nært forhold mellom Märtha og Roosevelt

– Norges førstedame opptrådte stadig hyppigere som presidentens faste følge, skriver Bomann-Larsen i boken «Hjemlandet», som er syvende bind i biografiverket om kong Haakon og dronning Maud.

Fra boken/ CappelenDamm.

Kronprinsesse Märtha bodde med barna i eksil i USA under 2. verdenskrig, mens kronprins Olav oppholdt seg i London sammen med konge og regjering. Kronprinsessen ble helt fra ankomsten til USA 28. august 1940 tatt godt vare på av Roosevelt, som hjalp henne med å finne en eiendom i Washington.

Roald, Berit / NTB scanpix

Gode samtalepartnere

«Et intimt, privat forhold» er forfatter Bomann-Larsens beskrivelse av forholdet mellom den norske kronprinsessen og den amerikanske presidenten. De var gode samtalepartnere mens kronprinsessen og barna levde i eksil.

– Hva de gjorde, bortsett fra å spise middag, vet vi ikke, sier han.

Fra boken "Hjemlandet" /CappelenDamm.

Det var en kjent sak at presidenten levde i et platonisk ekteskap. Eleanore Roosevelt bodde i et lite hus i hagen sammen med det som antas å være hennes lesbiske venninne.

Kontakten med Norges kronprinsesse var svært omfattende, ifølge forfatteren.

– Vi har ingen indikasjoner på at det var noe seksuelt, sier Bomann-Larsen. - At Roosevelt var veldig betatt av henne, det tyder alt på. Og for henne har hun alt å vinne. selv om det sikkert var anstrengende for henne.

Var med hele tiden

– Vi kan gå inn hvor som helst i den amerikanske krigshistorien, og Märtha er til stede. Da Sovjet blir angrepet av Tyskland i juni 1941, ventet alle på Roosevelt – hvor er han? Han spiser middag med Märtha, forteller Bomann-Larsen.

Da Pearl Harbor blir angrepet, må Roosevelt ta en telefon, han må dessverre avlyse lunsjen med Norges kronprinsesse.

Fra boken/CappelenDamm.

I boken forteller Bomann-Larsen at de møtte hverandre jevnlig, de hadde middag i Det hvite hus, dro på turer sammen og utviklet et svært nært forhold.

– Hun er for ham en inspirator, et pustehull, et av lyspunktene i hans tilværelse, sier Tor Bomann-Larsen. (©NTB)