Den nye operasjefen tiltrer ikke før 1. august, men har allerede rukket å komme på kant med operasolistene. Annilese Miskimmon har vært tydelig på at hun ønsker et fleksibelt solistensemble uten livstidskontrakter for sangerne.

– Når vokalt talent blomstrer i et land, blir det vanskeligere å forsvare et permanent solistensemble, fordi det utestenger en stor majoritet av sangere.

– Operasolistene er briljante, men jeg ønsker større fleksibilitet og mulighet til å ha sangere på åremål og korttidskontrakter for å favne hele opera-Norge i større grad, sier hun.

I dag har ni sangsolister og 53 sangere i Operakoret fast ansettelse i Operaen. Det er sangsolistene som nå raser over at Miskimmon ikke ønsker å ansette nye solister på livstidskontrakter, men i større grad ansette folk i åremålsstillinger for å arbeide i ensemblet.

Miskimmon presiserer imidlertid at hun fortsatt ønsker et fast ensemble, ikke bare bruke frilansere, slik tilfellet er ved mange operahus utenlands. Men hun ønsker å ha solister inn i ensemblet for kortere og lengre perioder. Slik kan hun følge opp mange sangere, samtidig som Operaen får muligheten til større repertoar.

– Operaens faste solistensemble har vært viktig i å bygge operakultur i Norge, sier hun, men mener at tiden nå er moden for å slippe til flere av Operaforbundets over 250 frilansere i Bjørvika.

– De ni fast ansatte solistene blir ikke berørt, men nye kontrakter blir ikke livstidsansettelse, sier hun og tilføyer at utfordringen med tyngende pensjonsutbetalinger og operapensjonsloven, der sangsolister går av ved fylte 52 år, har ligget der lenge før hennes tid.

– Unge operasangere i dag ønsker større kontroll med egen karrière og større fleksibilitet. Solistene er så spesialiserte. Derfor risikerer de å måtte synge små roller fordi repertoaret ikke passer akkurat deres stemmefag, og det ønsker jeg å unngå, sier hun.

Vil gi mulighet til flere unge sangere i Operaen

Miskimmon ønsker å gi unge sangere muligheten til å få arbeide i Operaen ett eller to år, slik at de får hjelp til å bygge sin kunstneriske karrière.

– Slik kan vi gi støtte til flere, sier hun og føyer til at sangere fortsatt kan få muligheten til kontakt med Operaen i både 20 og 30 år. Men da må sanger og operasjef kunne snakke om hvordan vedkommende er tenkt brukt før man gjør avtaler.

– Det gir fleksibilitet til alle parter, sier hun.

Sex, død og skotter i kilt

– Det er en fantastisk ære å bli sjef for den operaen som akkurat nå er verdens mest omtalte, sier hun om Den Norske Opera & Ballett. Nå gleder hun seg til å presentere neste sesongprogram, som er utarbeidet i samarbeid med avtroppende operasjef Per Boye Hansen. Hun har holdt i roret for våren 2018.

– Jeg starter med sex, død og skotter i kilt

– Jeg begynner med sex, død og skotter i kilt i en gotisk oppsetning av Donizettis tragedie Lucia di Lammermoor, med incest, tvangsgifte, sjalusi og drap.

– Lucia stikker ektemannen til døde på bryllupsnatten, og vi får den berømte galskapsscenen. En skikkelig weird, mørk og vakker historie.

Inspirert av Stormfulle høyder

Kjærligheten til gode historier fikk den nye operasjefen da hun studerte litteratur på universitetet. Inspirasjon fra blant andre søstrenes Brontës stormfulle og dramatiske litteratur ble hentet frem da hun regisserte operaforestillinger i studietiden.

Hun snublet nærmest inn i operaens verden.

Som tiåring satt hun i et kirkerom i hjembyen Belfast. På scenen sang faren rollen som Papageno i en amatøroppsetning av Mozarts Tryllefløyten etter at han i voksen alder begynte å ta sangtimer.

– Jeg forelsket meg straks i opera, sier hun og forteller ivrig om sangtimer og småroller i operaoppsetninger i ungdomsårene. Men det var som regissør, ikke sanger, hun etterhvert gjorde seg bemerket.

– Jeg elsker å arbeide med alle elementer av opera, men har aldri ønsket å være personen i spotlighten, sier hun.

Hun overtar operasjefstillingen i et hus som har nesten 97 prosent publikumsbelegg på forestillingene.

Utforsker historien

– Hvilken vei vil du gå kunstnerisk?

– Jeg ønsker å skape en ny tradisjon for hva opera er. Den Norske Opera skal være unik og ha en tydelig signatur, fordi så mange nå ser mot Skandinavia og, hvordan ting er annerledes her for inspirasjon. Jeg er ikke interessert i å kopiere andre operahus, fastslår hun.

Miskimmon gleder seg til å gå på oppdagelsesferd i den allerede eksisterende operatradisjonen i Norge.

– Du vet ikke hvor du skal før du skjønner hvor du kommer fra. Vi må beskytte vår egen tradisjon, sier hun.

En konsertant fremførelse av Ludvig Irgens-Jensens dramatiske symfoni Heimferd fra 1930 er blant de norske verkene som står på programmet i 2018.

Publikum skal få høre norsk sang på norsk, men også vakre italienske arier. Nye vrier på de store operaene er både ønsket og nødvendig, sier hun.

Miskommon er i dialog med Komponistforeningen for å skape ny, norsk opera.

– Jeg vil at komponistene skal komme i operaen og lære å kjenne sangere og musikere, slik at de kan komponere ny musikk basert på styrken i ensemblet. Det kan gjøre moderne opera med tilgjengelig, fastslår den nye operasjefen.

Fakta: Høydepunkter sesongen 2017/2018 i Operaen Opera: Synne Skouens Ballerina – en helt ny opera om en autistisk jentes verden. Urpremière 8. september, Scene 2

Alban Bergs Wozzeck har vært en stor internasjonal suksess i den tyske regissøren Christof Loys regi. Premiere 25. november 2017

Bellinis Norma, regi av Sigrid Strøm Reibo. Den store bel canto-operaen som Maria Callas bidro til å gjøre berømt. Premiere 20. januar 2018

Donizettis Lucia di Lammermoor. En gotisk oppsetning av Donizettis tragedie i den amerikanske regissøren David Aldens versjon. Premiere 1. mars 2018

Mozarts mesterverk Don Giovanni i Richard Jones’ regi. Både en komedie og en mørk historie om en sexavhengig egoist, denne gangen med ny slutt. Det blir gjensyn med Tryllefløyten, Barberen i Sevilla, La Traviata og Tosca.

Fakta: Annilese Miskimmon Irsk-britisk regissør og operasjef.

Tiltrer som ny operasjef ved Den Norske Opera & Ballett 1. august. Har vært tilknyttet operaen som rådgiver det siste året.

Har siden 2012 vært operasjef for Den Jyske Opera i Aarhus.

Før den tid har hun blant annet vært sjef for Opera Theatre Company Ireland, samt regissert en rekke forestillinger ved ulike operahus.

Sangsolistene er rykende uenig med operasjefen

Talsperson for operasolistene, tenoren Henrik Engelsviken, er rykende uenig med Miskimmon.

DEN NORSKE OPERA & BALLETT

– Det det dreier seg om er rett og slett bruk og kast. Man vil bli kvitt sangere fortest mulig, slik at man kan hente inn nye, yngre talenter, sier han og føyer til at dette handler om alders- og kvinnediskriminering.

– Vi ser det i Tyskland, der det er et ekstremt tilfang av talenter. Bruk- og kast-kulturen er perfeksjonert og det er umulig å ha en lang karriere.

Han frykter at unge sangere etter en lang utdannelse blir presset til å synge størst mulig roller på kortest mulig tid.

– Da jeg var ny i Operaen, var store legender som Knut Skram og Terje Stensvold fast ansatte og mentorer, noe som var uvurderlig for min utvikling, sier han.

Engelsviken frykter at mentorene forsvinner, og at sangere på korttidskontrakter må kjempe for å vinne neste jobb og neste kontrakt.

– Operasjefens planer strider mot den norske modellen, og dette er bare begynnelsen. Ikke kom og fortell meg at det gir mer fleksibilitet for sangere at operaen skal ta de beste årene våre og så kaste oss ut. Det er bare fine ord, fnyser han.