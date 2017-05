Ny rapport: – Dette gir nytt håp for Nasjonalgalleriet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå mottatt kvalitetssikringsrapporten om fremtidig bruk av statens eiendommer i Tullinløkka-området i Oslo.

Størst interesse knytter det seg til den videre bruken av Nasjonalgalleriet.

I rapporten anbefales det at Nasjonalgalleribygningen underlegges en gjennomgående rehabilitering. Det er lagt vesentlig vekt på at bruken av bygningen skal understøtte dens historiske og kulturelle verdier.

Analyseselskapet MENON skriver at det må tas et politisk valg mellom Kulturhistorisk museum og Nasjonalmuseet om hvem som skal bruke bygget. Det kan også tenkes delt bruk.

Fakta: Kvalitetssikringsrapporten om fremtidig bruk av statens eiendommer på Tullinløkka i Oslo En oppfølging av konseptvalgutredningen som Statsbygg fikk utarbeidet med anbefalinger for bruk av Nasjonalgalleriet og resten av området.

Det er denne konseptvalgutredningen som nå er kvalitetssikret.

Utredningen er utført av analyseselskapet MENON.

– Delt løsning er bra

Arkitekt Fredrik Torp i Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet synes det er mye bra med kvalitetssikringen som nå er lagt på bordet. Torp mener den gir argumenter for videre bruk at Nasjonalgalleriet, samtidig som den tydeliggjør at det må tas et politisk valg.

– Det er veldig bra. Fra aksjonens siden synes vi at en delt løsning mellom Kulturhistorisk Museum og Nasjonalgalleriet fremstår som god, sier Torp.

– Vi tenker at det er viktig å rekke ut hånden og si at dette kan bli en god løsning for begge parter. Nå må vi sammen se på dette, sier Torp, som har en god dialog med styreleder Linda Bernander Silseth i Nasjonalmuseet om saken.

Torp ser for seg at middelalderkunsten kan komme inn fra Kulturhistorisk Museum og fylle underetasjen og 1. etasje, mens billedkunsten kan fylle de øverste etasjer i Nasjonalgalleriet.

– Det vil være en fornuftig deling, og det gir nytt håp for en god bruk av Nasjonalgalleriet sier Torp.

– Må få en god videre prosess

Styreleder i Nasjonalmuseet, Linda Bernander Silseth, synes også det er mye bra med rapporten som nå er avlevert. Hun sier det er viktig å få til en god prosess for behandlingen videre. Styret vil behandle saken på et styremøte i september, og hun antar at Stortinget først vil behandle saken våren 2018.

– Styret tar til etterretning at Nasjonalmuseet er vurdert å være den ene av to reelle kandidater til bruk av Nasjonalgalleriet i fremtiden. Det er vi glade for, sier Bernander Silseth.

Hun synes det er gledelig at kvalitetssikringsrapporten vektlegger publikum og deres behov, og er glad for forslagene om å åpne opp byggene mot Tullinløkka. Hun er også positiv til en delt løsning mellom Kulturhistorisk Museum og Nasjonalmuseet.

– Nasjonalgalleriet er en viktig kulturhistorisk bygning som har gitt plass for viktige kunstskatter fra 1880-tallet til dags dato. Nasjonalmuseet forvalter i dag bygningen, og vil fortsette å gjøre dette på en profesjonell og god måte, frem til en endelig beslutning om bygningens videre skjebne er tatt, sier styrelederen.

Stor kulturhistorisk betydning

Nasjonalmuseet vil arbeide med en endelig anbefaling når det nye styret og den påtroppende direktøren, Karin Hindsbo, har fått mulighet til å gå grundig inn i rapporten. Første behandling er på styremøtet i september.

– Det er ingen tvil om at bygningen har stor kulturhistorisk betydning. Det er derfor denne saken skaper stort engasjement i alle leire, sier styrelederen.

Rehabilitering og oppussing av Nasjonalgalleriet antas å beløpe seg til mellom 750 millioner kroner og en milliard kroner, ifølge styrelederen.

Bygget er fredet av Riksantikvaren, og forventet behandling i Stortinget er våren 2018.

