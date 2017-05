Den dansk-norske kunstnerduoen Elmgreen & Dragset står bak den nye skulpturen i Ekebergparken.

Verket heter «Dilemma», og skildrer en seks år gammel gutt stående på kanten av et klassisk stupebrett. Den står på toppen av en høyde, rettet mot Oslofjorden, og det skaper en illusjon om at han skal til å hoppe ut i fjorden.

Dette er Elmgreen & Dragsets første offentlige skulptur i Oslo. Som i mange andre arbeider, utforsker de barndommens univers. Et annet gjentagende symbolsk element i deres kunstneriske praksis er stupebrettet.

«Jeg var blant dem som ikke hoppet»

Kunstnerne har fanget en gutts anspente kroppsholdning der han står og kikker utover kanten på brettet.

– Temaet barndom har opptatt oss i mange år. Gutten står der helt på kanten og tviler: hoppe eller ikke hoppe? Jeg var blant dem som ikke hoppet, og måtte ta den pinlige veien tilbake på brettet. Det er de små episodene i livet som biter seg fast som minner, sier kunstneren Ingar Dragset på telefon fra Berlin, hvor han har bodd i 20 år.

I en tid hvor så mange sier «bare hopp i det», du må være tøff og modig, minner kunsterduoen om at man faktisk ikke må hoppe.

– Man trenger jo ikke hoppe. Det krever mot å gå ned igjen uten å hoppe også. Det krever et annerledes mot, sier Dragset.

Han håper skulpturen kan snakke til alle slags folk.

– Kunst i det offentlige rom bør gjerne det, mener han.

Det er to år siden duoen fikk oppdraget av Ringnes og Ekebergparken. På spørsmål om hvordan samarbeidet med Ringnes har vært, svarer Dragset:

– Du lurer vel på om det har vært konflikter, men det har faktisk vært helt smertefritt og profesjonelt. Også er det gøy med den enorme entusiasmen som Ringnes viser. Og selve parken er flott, sier Dragset.

Begeistret eier

– Dette er helt rått! Eiendomsinvestor Christian Ringnes er lykkelig over resultatet fra Elmgreen & Dragset.

– Dette tror jeg blir et nytt landemerke for Oslo.

Ideen om å spørre nettopp Elmgreen & Dragset kom da han så en skulptur laget av de to på museet Louisiana utenfor København for over ti år siden.

– De er ettertraktede kunstnere og særdeles hyggelig folk, sier Ringnes.

Priser hverdagsscenen

Som i mange av Elmgreen & Dragsets offentlige kunstverk, er det en hverdagsscene som fremheves, men situasjonen den skildrer kan være av eksistensiell betydning.

– Jeg har jo uttalt at gutter er modigere enn jenter når det gjelder å hoppe. Det har jeg ikke høstet lovord for å si, medgir Christian Ringnes.

Til tross for mye motstand underveis, er han svært fornøyd med hvordan parken er blitt.

– At parken er så tilgjengelig for publikum, gjør den unik. Jeg møter mange begeistrede brukere - særlig kvinner - som jevnlig går tur her. Men de ivrigste naturpurister synes nok fortsatt ikke at dette var en god idé, sier Ringnes.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland avduker skulpturen torsdag 1. juni.

Fakta: Kunstnerne Emgreen & Dragset er en kunsterduo bestående av danske Michael Elmgreen (f. 1961) og norske Ingar Dragset (f. 1969). De har arbeidet sammen siden 1995 og har siden slutten av 1990-tallet markert seg med en rekke arbeider som har vakt oppsikt internasjonalt. De har stilt ut i sentrale gallerier og ved større mønstringer verden over, som Tate Modern i London, Veneziabiennalen og The New Museum, New York. De bor og arbeider i Berlin. I mai 2008 ble deres minnesmerke over lesbiske og homofile ofre for de tyske nazistenes forfølgelser innviet. Det står i Tiergarten i Berlin. Høsten 2015 ble de utnevnt til æresdoktorer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).