Nynorskavisen Dag og Tid får Fritt Ords pris

I sin begrunnelse skriver Fritt Ord at avisen Dag og Tid er den eneste riksdekkende nynorskavisa og er et sjeldent innslag i det norske medielandskapet.

– Journalistikk er et svært viktig felt for stiftelsen Fritt Ord. Når vi nå tildeler Fritt Ords Pris 2017 til Dag og Tid, er det en heder til en uvanlig selvstendig avis der vi finner overraskende og lærerikt stoff hver uke, opplyser styreleder i Fritt Ord, Grete Brochmann i en pressemelding.

Juryen trekker frem at avisen går motstrøms og undersøker andre saker enn de andre mediene.

Fritt Ord skriver videre i en pressemelding at ukeavisen følger nøye med i norsk matpolitikk og utviklingen av primærnæringen og er opptatt av verdiskapningen som skjer i hele landet.

Redaktøren er aldri fornøyd

Redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid sier til Medier24 at prisen er et kvalitetsstempel, men at prisen også er forpliktende:

– For det første er det særdeles kjekt og inspirerende, men det gir oss også mer autoritet. Vi er ikke så kjent, så nå gir det oss mer tyngde. Så synes jeg at det er forpliktende å vinne en slik pris, men så tenker jeg at vi er ikke bedre enn vår siste avis, så det nytter ikke å vise til prisen hvis vi ikke følger opp, sier han.

– Selv er jeg aldri fornøyd for vi kan alltid blir bedre. Men det gleder en redaktør å få en slik tilbakemelding, fortsetter han.

Han er stolt over å få prisen for grundig og god journalistikk. Og på humoristisk vis sier han:

– Dette skal vi bruke for å presse våre skribenter og kronikører med å minne dem på: «Husk at du skriver for en avis som har fått Fritt Ords Pris 2017», sier han og ler.

Høyeste utmerkelse

Avisen får også skryt for å drive mediekritikk og for å være grundige i sine analyser av den offentlige økonomien.

«Avisen legger vekt på kritikk og meldinger av kunst og kultur, men også av arkitektur og by- og bygdemiljø. Dessuten byr avisen på noe så sjelden i norsk presse som humor», skriver Fritt Ord i en pressemelding.

Fritt Ords Pris er stiftelsens høyeste utmerkelse, og deles ut årlig. Prisen er på 400.000 kroner, og med prisen følger Fritt Ord-statuetten, laget av Nils Aas.

