Øker potten til utenlandske filmproduksjoner i Norge

I statsbudsjettet ligger en økning av den såkalte filminsentivavtalen for internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge på 11 millioner kroner, til totalt 56 millioner. Den innebærer at filmprodusenter kan søke om refusjon av inntil 25 prosent av utgiftene de bruker til filmopptak her i landet.

I år gikk mesteparten av denne potten, 41,5 millioner kroner, til spillefilmen Snømannen basert på Jo Nesbøs roman. Alexander Paynes Downsizing med Matt Damon i hovedrollen to resten av pengene på 4,5 millioner kroner.

Regjeringen har dessuten bevilget fire millioner kroner til etablering av et filmsentertilbud i Oslo.

Anne Lajla Utsi/ISFI

Mer til samisk film

Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) får 570.000 kroner mer, slik at den årlige bevilgningen blir 4,54 millioner kroner i 2017.

– Dette er meget gledelig og det er en bekreftelse på at regjeringen satser på samisk film, sier direktør Anne Lajla Utsi.

Hun mener samisk film går en lys fremtid i møte.

– Om denne positive økningen fortsetter og vi får til nordisk finansiering av samisk film, så vil vi om noen år komme på et nivå der vi kan begynne å snakke om samiske spillefilmer og TV serier. Det er selvsagt målet vi kjemper for, sier hun.