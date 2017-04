Ane Hjorth Guttu

Møbler er ikke bare møbler

7. april-21. Mai

I Ane Hjorth Guttus nye videoverk har en mann og en kvinne (et par, antakelig) bosatt seg på IKEA. Eller er det en slags okkupasjon? Her er de i hvert fall, døgnet rundt, teatralt hvitmalt i ansiktet. De snakker i sitater fra IKEA-katalogen.

Situasjonen er forunderlig. Eller er det noe kjent, tross alt?

Avslapningsmøbler

Tenk deg at du selv er på IKEA. Det planlagte sengeinnkjøpet har ikke blitt noe av. I handlevogna er det ymse kjøkkenartikler, en palme og «et veldig billig» teppe. Du handler ting du ikke trenger. Mange vil nok kjenne seg igjen her.

Kanskje du lar deg forføre av IKEAs iscenesettelser av et godt og trivelig liv, som finnes både i katalogen og i butikkenes scenografi? «Utnytt rommet slik at du får slappet av – på din måte», som det heter i årets katalog.

Midt i reklamen

Innvevd i «din måte» er KIVIK sjeselong og LAUTERS gulvlampefot. Den diffuse overgangen mellom beskrivelse av kos og presentasjon av varer er designet for at vi skal tenke mindre på varetransaksjoner og mer på hygge.

IKEA er ikke alene om dette, naturligvis. Idag er reklamen så innsydd i våre omgivelser at liv og reklame nesten ikke lar seg skille. Det er knapt noe sted hvor det ikke er en eller annen produkt-pitch vevd inn. Dessuten er reklamen nesten sømløst integrert i sosiale medier, nettlesere og smarttelefoner.

Skapte behov

Sentraliseringen av reklamemakt med som Amazon, Google og Facebook gjør det i tillegg vanskelig å skille mellom reklamens salgsfremstøt og ønsket om å leve godt, fordi varene som tilbys er basert på det du allerede har kjøpt, sett på eller likt, som teknologiskribenten Evgeny Morozov stadig advarer oss mot i sine spalter i Morgenbladet.

Guttu skaper et sted å tenke litt annerledes på sakene.

Dansens distanse

Møbler er ikke bare møbler minner om Guttus De voksne (2014), også et videoverk. Her møter vi to gutter på T-bane-perrongen på Nationaltheatret, foran reklameskjermene vi alle er så kjent med. Foran de lettkledde kvinnene, Cola-boksene og sjokoladeplatene begynner guttene å danse.

Dansen bryter den passive betraktningen og ber oss finne en horisont som rommer både dansen og reklamen.

Absurd synsvinkel

Slik er det med IKEA-beboerne også. Guttu gjør en hverdagssituasjon om til absurd teater i konflikt med den hjemmekosete iscenesettelsen av møblene. Hovedpersonene befinner seg, betegnende nok, heller ikke på møblene, men i dem, som om de ikke kan løsrive seg fra den iscenesatte triveligheten.

Det absurde åpner situasjonen for tenkning: Når vi forsøker å forstå menneskene vil vi også begynne å nøste opp trådene i situasjonen ellers: hva vi gjør på IKEA og hva IKEA gjør med oss.

Skjønnhet og lykke

For de fleste av oss blir nok bearbeidet av reklamen hele tiden. Det er jo ikke slik at vi nødvendigvis får det trivelig ved å kjøpe de-og-de produktene – vi vet jo det – men kan du med hånden på hjertet si at du ikke lar deg påvirke av hvordan de presenteres?

Og hva med alt annet du bruker pengene på? Kjøper du det fordi du virkelig trenger det eller fordi noen har lurt deg til å tro på en lovnad om skjønnhet og lykke?

Ekte behov

Guttus verker er en god begynnelse i frigjøringen fra iscenesettelsen av livet gjennom reklamen, fordi den gjør oss usikre på hva vi ser, men også fascinerte, forundrede. Når det skjer begynner vi å tenke.

Men det er verdt å huske på at det neste steget i tankebanen er noe vi selv må finne ut av. For, på slutten av dagen, handler det jo om at vi må bli oss mer bevisst hva vi faktisk trenger og ikke hvilke behov reklamens drømmemakere vil plante i oss.

