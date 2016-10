Olav W. Rokseth: En thriller vi faktisk blir klokere av

Olav W. Rokseth:

Den talentfulle bøddelen

Krim

Gyldendal

Olav W. Rokseths to foregående spenningsromaner, Et spørsmål om beskyttelse ( 2011 ) og Broren ( 2014 ), vitnet om inngående kjennskap til Midtøstens gordiske knute av konfliktlinjer, samt en utstrakt evne til å gjøre disse konfliktlinjene følbare og nærværende uten fri flyt av sensasjonsjagende virkemidler.

Den gode, innsiktsfulle trenden fortsetter i årets roman, som preges av et høyt presisjonsnivå og detaljsikkerhet i alle handlingsledd, og som bærer den omfattende sakkunnskapen sin lett, selv om litt slurv ikke er til å unngå. Som feilskrivingen av William Nygaards navn og den vaklende tidfestingen av attentatforsøket på ham.

Iransk etterretning

Ellers er det lite å utsette på denne komplekse beretningens innretning og virkemåte. Begynn der det brenner, er et velrenommert skriveråd som Rokseth ser ut til å ha tatt seg upåklagelig ad notam.

«Leon la løkken om halsen på den unge mannen», lyder den første setningen. Her brenner det i sannhet.

Leon Gabrielsen er norskiraner. Rømling fra Oslo fengsel etter å ha bli dømt for drapet på en vietnamesisk kioskeier, og nå omskolert til taxisjåfør og periodevis bøddel i presteskapets Teheran. Da den nevnte unge mannen på dødens terskel hvisker Leon noe i øret som slår ned i ham som en sjokkbølge, gjør han seg lekker for etterretningstjenesten for å kunne bli hyret til et særdeles risikabelt og krevende oppdrag i den norske hovedstaden -- nemlig å få en iransk agent ut av det samme fengselet som han selv har førstehåndserfaring fra.

Olav Rokseth skriver om krig og kjærlighet i intelligent blanding



Hemmelig forhandlingsmøte

Samtidig som deltidsbøddelen krysser grensen med nedfilte fingertupper og en annen identitet, gjøres de siste forberedelsene til et topphemmelig forhandlingsmøte mellom Iran og USA, lokalisert til sagnomsuste Oscarsborg i Drøbaksundet. På det tidspunktet har en iransk øyelege på Røa fått strupen skåret over, og «the plot thickens», som det heter på fagspråket.

Den viljestyrte og hardtarbeidende PST-etterforskeren Ellen Marie Moi har én hånd på rattet når det gjelder både øyelegens og de sensitive forhandlingenes skjebne, men svever farlig lenge i villrede om hvordan Gabrielsen skal innpasses i det store bildet og hva som rent personlig motiverer den mer og mer forvirrende adferden hans.

Det er velgjørende å lese en nåtidskrim hvor politiet og andre etterforskningsenheter, i mangel av bedre ideer, ikke demoniseres og/eller idiotforklares oppad stolper og nedad vegger. Det bidrar til å øke realismeprosenten og dermed også den nyanserte menneskelige slagkraften i en fortelling som befester Olav W. Rokseths posisjon som en av de mest interessante og relevante spenningsforfatterne våre.

Les flere aktuelle bokanmeldelser i Aftenposten: