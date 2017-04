Ole Christian Kvarme i sin siste påske som biskop: «Påskegleden veier i høy grad opp for all smerten.»

I Kongehusets og Stortingets offisielle gudshus, Oslo domkirke, skal biskopen selv lede høymessen 1. påskedag.

– Påskegleden veier i høy grad opp for all smerten, fastslår Ole Christian Kvarme.

«Alderen kommer aldri alene»

Nyheten kom i januar: Biskopen i hovedstaden trekker seg. I september, etter 19 år som Den norske kirkes øverste leder i Borg og i Oslo, går han av. Til bispedømmet i hovedstaden hører også Asker og Bærum, samt Feltprestkorpset og Døvekirken.

– I pressemeldingen i vinter ble helsen oppgitt som årsak til avgangen. Tilgi dette direkte spørsmål: Hvordan har du det nå, sånn egentlig?

FALCH KNUT / SCANPIX

– Til høsten fyller jeg 69 år. «Tante Mina», en flott, eldre kvinne som jeg ble godt kjent med de årene jeg bodde i Israel, pleide å si: «Alderen kommer aldri alene.» Nå har jeg vært igjennom flere øyeoperasjoner. Sånt er slitsomt, naturligvis, men ikke verre enn at alt går bra. I det hele tatt har jeg det veldig fint; jeg er i full jobb igjen.

– La oss bare bli ferdige med dette: Kirkemøtets historiske beslutning om en egen liturgi for å vie likekjønnede par, ble tatt i januar i år. Rett i forkant, i et debattinnlegg, meldte Oslo-biskopen at «vedtaket fødes i smerte».

– Smerten er der jo, den. Det gode med det jeg skrev, tror jeg, er at innlegget satte ord på situasjonen i Den norske kirke: Vi som har en klassisk oppfatning av ekteskapet, må ta til etterretning at flertallet har et annet syn. Samtidig skal det fortsatt være rom for den klassiske vigselspraksis. Dette innebærer en smerte som begge parter må bære. Og vil bære.

– Hvorfor det?

– Vi må, og vi vil, av hensyn til enheten i Kirken. Og for Evangeliets skyld. Evangeliet er både større og sterkere enn vår uenighet. Derfor er vi heller ikke alene om å bære smerten.

Fakta: Kongehuset og Regjeringen Ole Christian Mælen Kvarme, født 1948 i Molde, ble utnevnt til biskop i Oslo våren 2005, etter syv år som biskop i Borg. Til bispedømmet hører også Asker og Bærum, samt Forsvarets feltprestkorps og Døvekirken. Oslo-biskopen er offisiell prest for Kongehuset, Regjeringen og Stortinget. Kvarme er utdannet ved Menighetsfakultetet i Oslo, 1974, og har studert rabbinsk jødedom i Gøttingen og Jerusalem. Han bodde 11 år i Midt-Østen. Tidligere misjonsprest i Israel, generalsekretær i Bibelselskapet og domprost i Oslo. Har utgitt en rekke bøker og andre publikasjoner.

Morten Uglum

– Ungdommen gir meg håp

– Den såkalte homosaken har tatt, og fått, ualminnelig sterk oppmerksomhet - helt siden tiden FØR biskoputnevnelsen i Oslo, i 2005?

– Debatten har i hvert fall overskygget mye fint. Ikke minst finnes det et fantastisk flott menighetsliv her i byen. All denne gode aktiviteten, kanskje særlig blant helt unge mennesker, kunne gjerne ha vært løftet mer frem. Ungdoms økende bevissthet om hva kristen tro er, gir meg håp. Utrolig givende er det også å oppleve det stadig tettere samarbeidet mellom byens kirke- og trossamfunn. Også på den måten er Oslo i endring. Rett og slett er det spennende å få være biskop i denne brytningstid.

Morten Uglum

– «Spennende», i ordets opprinnelige forstand, kan også bety noe som er slitsomt. Hva har den kostet, i grunnen, bispegjerningen generelt og kritikken av deg spesielt?

– Nå er vel ikke dette et avskjedsintervju.

– Nei da. Aftenposten prøver bare, igjen, å sirkle seg inn mot påskebudskapet.

– Har vært tøft

– Det er fint; der ligger jo selve fundamentet. Vel. Svaret på ditt direkte spørsmål er at det har jeg ikke tenkt på. Jeg er nok en person som lever veldig mye i nuet. Dette gjør også at jeg vil si at det til tider har vært tøft. Min gjennomgående opplevelse, derimot, er at jeg har stor, stor glede av å være biskop i denne byen.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Idet kirken forkynner sin årlige lidelse- og dødhistorie: Hva ser ekstra lyst ut, rent lokalt?

– Igjen tenker jeg særlig på kontakten med menighetene. Og med andre trossamfunn. Ta for eksempel Bredtvet kirke, som nå er stilt til disposisjon for Den katolske kirke. Et tall jeg nettopp hørte, var at i overkant av 3000 mennesker drar dit til gudstjeneste, hver helg. På søndagene alene holdes syv gudstjenester, på ulike språk. Fantastisk!

Les også: Psykolog mener at Kvarme trenger psykolog

– Kort og konkret, midt i påsken: Hvordan merker Oslo-kirkens øverste leder nærværet til Gud - i eget liv?

Morten Uglum

– Påskebudskapet opptar meg spesielt; for mange år siden skrev jeg en liten bok om Jesu påske. I samtaleboken «Mysteriet trua» snakker forfatteren Jon Fosse om tro som fornemmelse. Svaret på ditt store spørsmål er nødt til å bli mangfoldig: Det finnes ikke én måte å fornemme Gud på.

– Over til det konkrete, gjerne?

Deler sorg og smerte

– For meg skjer dette i bønn, i meditasjon over Bibelens fortellinger og i gudstjenesten. Men ofte kjenner jeg også nærværet i møter med enkeltmennesker og deres smerte, lidelse, sårbarhet. Når man er der, da er man der Jesus er. Nå er vi rett inne i påskens budskap. Å få dele andres glede, er godt. Å få møte mennesker som deler sin sorg eller sin smerte med deg, det er noe helt særegent.

– På hvilken måte?

– Utenfor Domkirken her treffer jeg jevnlig romfolk. Romkvinnene jeg møtte nå i formiddag, de opplever virkelig den store smerten. Og også den dype gleden. På sett og vis er det nettopp dette påsken handler om: Påskens kristne budskap spenner fra det mørkeste alvor til den største glede, der livet kan bli nytt. Jesu lidelseshistorie går rett ned i livets nattside, ned i mørket. Gjennom å feire påske, går vi selv inn i nattsiden og mørket i våre liv, sammen med Jesus.

Bjørn Sigurdsøn / NTB SCANPIX

– På vegne av meg selv og andre mørkredde: Så dystre omstendigheter er da ikke noe å feire, akkurat.

– Jo! På påskedag, altså nå på søndag, blir vi løftet ut av mørket, rett inn i lyset. Jesu oppstandelse fra graven frir oss fra ondskapens og djevelens makt. Helt fra palmesøndag til påskedag følger døgn etter døgn fylt med nytt innhold, hver dag. Påsken i kirken varer egentlig til pinse, det vil si i 50 dager. Så grunnleggende er det som skjer på påskedag at vi feirer i nesten to måneder til ende.

Håkon Mosvold Larsen / NTB SCANPIX

– Veier opp all smerten

– 68 år gammel, etter nær 20 år som markant kirkeleder: På søndag skal biskopen selv lede høymessen i Oslo domkirke. Hvor kommer alle blidt tålmodige krefter fra?

– Dét er befriende enkelt å svare på. De kommer fra påskegleden! Den har jeg hatt med meg hele livet; i mitt barndomshjem erfarte jeg den først. Påskens budskap, om Jesu oppstandelse og livets fornyelse, for oss alle, det er så sterkt. I høy grad veier påskegleden opp for all smerten. Og hva livet ellers måtte romme av mørke. I våre liv finnes det en større glede, en overordnet glede, uansett hva som skjer med oss.

– Du verden. Her kunne det jammen passe med et «amen»?

– Heller vil jeg si: Mange takk for samtalen. Ha en velsignet påske videre. Ja, gled deg!

Les også: